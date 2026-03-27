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रजत की तूफानी बैटिंग, आवेश की घातक स्पेल, पहली बार IPL में धूम मचाएंगे एमपी के 12 खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में मिली मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ियों को जगह, जबलपुर के मंगेश यादव पर RCB ने लगाया दांव, लखनऊ से खेलेंगे आवेश खान.

MP 12 CRICKETER PLAY IPL 2026
IPL में धूम मचाएंगे एमपी के 12 खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का संस्करण 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. इस बार आईपीएल की क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगे. मध्य प्रदेश के यह खिलाड़ी अलग-अलग 7 टीमों की जर्सी पहने क्रिकेट के मैदान पर खेलते दिखाई देंगे. मध्य प्रदेश के इन खिलाड़ियों पर 47 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है. आईपीएल 2025 में इंदौर के रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू ने पहला खिताब जीता था. इस बार आईपीएल के लिए मध्य प्रदेश के 7 खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए फ्रेंचाइजीज ने फिर से रिटेन किया है.

पहली बार दिखेंगे एमपी के तीन नए चेहरे
आईपीएल के पिछले सीजन में मध्य प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया था, इस बार मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे. आईपीएल में प्रदेश के बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के खिलाड़ी भी चमके हैं. मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शिवांग कुमार, सागर के अक्षत रघुवंशी और जबलपुर के मंगेश यादव पहली बार आईपीएल में दिखाई देंगे.

Avesh Khan Lucknow Super Giants
आवेश खान लखनऊ की तरफ से देखते दिखाई देंगे (Avesh Khan facebook account)

मंगेश यादव को बेंगलुरू ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है. सागर के अक्षत रघुवंशी लखनऊ की टीम की तरफ से मैदान में उतरेंगे. उन्हें टीम ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है. जबकि रीवा के शिवांग कुमार हैदराबाद की तरफ से मैदान में उतरेंगे. उन्हें टीम ने 30 लाख रुपए में खरीदा है. रतलाम के आशुतोष शर्मा भी दिल्ली की तरफ से खेलते दिखाई देंगे. उन्हें दिल्ली ने तीन करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है.

indore Venkatesh Iyer IPL team
वेंकटेश अय्यर को बेंगलुरू ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है (Venkatesh Iyer facebook account)
Rajat Patidar captain RCB
इंदौर के रहने वाले हैं रजत पाटीदार (rajat patidar facebook account)

रजत पाटीदार प्रदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले इंदौर के रजत पाटीदार को टीम ने फिर से रिटेन किया है. उनका एक बार फिर टीम की कमान संभालना तय माना जा रहा है. उन्हें टीम ने 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया है. इंदौर के ही आवेश खान लखनऊ की तरफ से देखते दिखाई देंगे, उन्हें टीम ने 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा है. वहीं वेंकटेश अय्यर को बेंगलुरू ने सात करोड़ रुपए में खरीदा है. जबकि राजधानी भोपाल के शशांक सिंह एक बार फिर पंजाब की तरफ से ताबड़तोड बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे. उन्हें 5 करोड़ 50 लाख में खरीदा है.

कौन खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा

इंदौर के रजत पाटीदार - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
इंदौर के वेंकटेश अय्यर - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
इंदौर के आवेश खान - लखनऊ सुपर जायंट्स
भोपाल के शशांक सिंह - पंजाब किंग्स
भोपाल के अनिकेत वर्मा - सनराइजर्स हैदराबाद
जबलपुर के अरशाद खान - गुजरात टाइटंस
जबलपुर के मंगेश यादव - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
रतलाम के आशुतोष शर्मा - दिल्ली कैपिटल्स
सागर के अक्षत रघुवंशी - लखनऊ सुपर जायंट्स
रीवा के कुलदीप सेन - राजस्थान रॉयल्स
रीवा के माधव तिवारी - दिल्ली कैपिटल्स
रीवा के शिवांग कुमार - सनराइजर्स हैदराबाद

Last Updated : March 27, 2026 at 4:32 PM IST

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