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मेक्सिको के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराएंगी ज्योति रात्रे, लिम्का बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी

मेक्सिको के 18491 फीट ऊंचे ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराने निकलीं भोपाल की ज्योति रात्रे. ग्रामीण महिलाओं के साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास को समर्पित है मिशन.

MOUNTAINEER JYOTI RATRE
मेक्सिको के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराएंगी ज्योति रात्रे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही ज्योति रात्रे एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हैं. 55 वर्षीय ज्योति इस बार मेक्सिको के पिको डी ओरिजाबा पर्वत को फतह करने निकली हैं, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है. 18491 फीट ऊंची यह बर्फीली और बेहद खतरनाक चोटी दुनिया के सबसे कठिन पर्वत अभियानों में गिनी जाती है. खास बात यह है कि इस अभियान के साथ ज्योति रात्रे ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए भी अपना नॉमिनेशन किया है.

तेज बर्फीली हवा और आक्सीजन की कमी बड़ी चुनौती

तेज बर्फीली हवाएं, आक्सीजन की कमी, ग्लेशियर क्रेवास और खड़ी बर्फीली ढलानें इस अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती हैं. पर्वतारोहण विशेषज्ञों के अनुसार 'पिको डे ओरिजाबा' तकनीकी रूप से कठिन पर्वतों में शामिल है, जहां मौसम कुछ ही मिनटों में जानलेवा रूप ले सकता है. यह अभियान ज्योति रात्रे के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों के ऐतिहासिक मिशन का अहम हिस्सा है.

JYOTI RATRE MEXICO MISSION
मेक्सिको मिशन पर ज्योति रात्रे (ETV Bharat)

अब तक इस चोटी पर नहीं पहुंची मध्य प्रदेश की कोई महिला

मध्य प्रदेश से कोई भी महिला पर्वतारोही इस शिखर तक अब तक नहीं पहुंच सकी हैं. ऐसे में यदि ज्योति इस मिशन में सफल होती हैं तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण बनेगा. ज्योति रात्रे इससे पहले विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सहित पांच महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं. उन्होंने अपने साहस और मानवीय संवेदनाओं से अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण जगत में अलग पहचान बनाई है.

MEXICO PICO DE ORIZABA MOUNTAIN
ग्रामीण महिलाओं के साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास को समर्पित है मिशन (ETV Bharat)

'ग्रामीण महिलाओं के साहस, संघर्ष को समर्पित है मिशन'

ज्योति रात्रे बताती हैं, "वर्ष 2023 में एवरेस्ट अभियान के दौरान एक साथी पर्वतारोही की जान बचाने को लेकर उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की थी. तब उन्हें साथी यात्री के लिए अपने लक्ष्य से कुछ दूरी से वापस लौटना पड़ा था. लेकिन इस बार उनका अभियान सिर्फ पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है. यह मिशन ग्रामीण महिलाओं के साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास को समर्पित है."

'शिखर से शक्ति तक मेरा प्रयास'

ज्योति रात्रे कहती हैं, "यह केवल एक एक्सपीडिशन नहीं, बल्कि उन महिलाओं को समर्पित अभियान है जो हर दिन संघर्ष करती हैं, फिर भी अपने परिवार और सपनों को संभालती हैं. 'शिखर से शक्ति तक' मेरा ऐसा प्रयास है, जहां हर कदम महिलाओं के साहस को सलाम करेगा.

उन्होंने कहा कि "भारत की ग्रामीण महिलाएं सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी अद्भुत धैर्य और इच्छाशक्ति के साथ जीवन को आगे बढ़ाती हैं. उनका यह अभियान दुनिया के सामने उसी शक्ति को दिखाने का प्रयास है."

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