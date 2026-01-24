डिफेंस ड्रिल से इंडो-पाक मुशायरा तक, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर क्यों मनता है गणतंत्र दिवस

ETV Bharat / state

आर्मी प्रैक्टिस और शाही आयोजनों का गवाह रहा है भोपाल का लाल परेड ग्राउंड, लाल ड्रेस पहनाकर करवाया जाता था अभ्यास.

भोपाल का लाल परेड ग्राउंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 5:13 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 5:30 PM IST

भोपाल: भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था. संविधान लागू होने का यह 77वां साल है. इस दिन सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों सहित घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है. बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की. यहां 26 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होते हैं. देश के आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का पहला भाषण इसी मैदान पर हुआ था. आईये जानते हैं लाल परेड ग्राउंड के बारे में खास बातें.

संस्कृति और इसिहास का गवाह लाल परेड ग्राउंड
राजधानी भोपाल अपने ऐतिहासिक महल, किलो, रियासतों के लिए पहचाना जाता है. ऐसी ही एक धरोहर है लाल परेड ग्राउंड, जिसे अब मोतीलाल नेहरू ग्राउंड कहा जाता है. भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में स्थित है मोतीलाल नेहरू ग्राउंड. इसका निर्माण 1837 से 1844 के बीच नवाब जहांगीर मोहम्मद खान के समय हुआ था. इस ग्राउंड का इतिसास करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है. हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहां झंडा फहराया जाता है. कई तरह की झाकियां निकाली जाती हैं. यह मैदान राज्य के इतिहास और विकास का गवाह रहा है.

army practice lal parade ground
सैन्य अभ्यास के लिए हुआ था लाल परेड ग्राउंड का निर्माण (ETV Bharat)

सैन्य अभ्यास के लिए हुआ ता ग्राउंड का निर्माण
भोपाल का लाल परेड ग्राउंड पुराने और नए शहर के बीच की लक्ष्मण रेखा माना जाता है. इस मैदान को रियासत काल में सैनिकों और परेड के लिए विकसित किया गया था. यहां रोजाना परेड का आयोजन होता था, इसी के चलते इसका नाम परेड ग्राउंड पड़ा. उस समय सैनिकों को लाल रंग की ड्रेस पहनाई जाती थी. चूंकि लाल परेड ग्राउंड पर सुर्ख रंग की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका नाम लाल परेड ग्राउंड पड़ा.

खास बात है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकारियों के स्वागत के लिए यहां लाल कोठी को बनाया गया था. यह शहर की पहली इमारत थी, जिसे लाल ईंटों से बनाया गया था. इसी के चलते इसका नाम लाल कोठी पड़ा. आज इसे भवन राजभवन के नाम से जाना जाता है. यह भी भोपाल की सबसे खूबसूरत और भव्य इमारतों में शामिल है.

bhopal Motilal Nehru Parade Ground
हर साल 26 जनवरी पर सजाई जाती हैं झांकियां (ETV Bharat)

इंडो-पाक मुशायरे का आयोजन
कम ही लोग जानते होंगे की तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इंडो-पाक मुशायरे का आयोजन भी भोपाल के इस लाल परेड मैदान में किया गया था. इसके अलावा यहां नाटक, कव्वाली और मुशायरे के आयोजन आज भी होते रहे हैं. एक तरह से कह सकते हैं कि, भोपाल का मोतीलाल नेहरू परेड ग्राउंड सिर्फ एक मैदान नहीं है. यह भोपाल और मध्य प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सफर का प्रतीक है. जो आज भी अपनी विरासत को संजोए हुए है. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में भोपाल के इस मैदान पर संबोधन दे चुके हैं. इस मौके पर हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे.

इसलिए पड़ा लाल परेड ग्राउंड नाम
भोपाल के इतिहासकार सैयद खालिद गनी बताते हैं कि, ''भोपाल का पहला उपनगर जहांगीर मोहम्मद खान ने जहांगीराबाद के नाम से बसाया था. इस उपनगर में खेलकूद के लिए एक मैदान भी बनाया गया. पहले यह लोगों के खेलने के काम आता था, इसके बाद यहां आस-पास पुलिस के कार्यालय बन गए. इनकी परेड भी इसी मैदान में होने लगी. क्योंकि इस मैदान में पहले लाल बजरी थी, इसलिए इसका नाम लाल परेड मैदान हो गया.''

