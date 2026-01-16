ETV Bharat / state

प्यार के लिए हैवान बनी मां, जिगर के टुकड़े को दी खौफनाक सजा, ढूंढ रही पुलिस

भोपाल में प्रेमी से विवाद के बाद हैवान बनी महिला, 3 साल की बेटी को गर्म प्रेस से जलाया, मासूम के घाव देख पुलिस हैरान.

BHOPAL MOTHER BURN DAUGHTER
प्यार के लिए हैवान बनी मां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां प्रेम संबंध की सनक में एक मां ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि महिला ने अपनी ही तीन साल की मासूम बेटी को गर्म प्रेस से जला दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी पर मामला दर्ज कर लिया है.

बेटी को मां ने गर्म प्रेस से जलाया

यह मामला शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र वाजपाई नगर का है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मां का उसके पड़ोस में रहने वाले विजय वलसे के साथ प्रेम संबंध था. घरेलू विवाद और निजी तनाव के चलते महिला ने मासूम बच्ची पर बेरहमी की. आरोप है कि गुस्से में महिला ने घर में रखी गर्म प्रेस से बच्ची के शरीर पर कई जगह जलाने के निशान बना दिए. मासूम की हालत बिगड़ने और लगातार रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई.

3 साल की बेटी को मां ने गर्म प्रेस से जलाया (ETV Bharat)

प्रेमी से झगड़े के बाद हैवान बनी मां

इसके बाद मामले में आरोपी महिला की मां ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही शाहजहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के शरीर पर जलने के घाव हैं और उसका उपचार जारी है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस अमानवीय घटना में महिला का प्रेमी भी शामिल था. इसी आधार पर शाहजहांनाबाद पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया हैय

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इधर, थाना प्रभारी यूपीएस चौहान ने बताया, "बच्ची की मां और विजय का पहले विवाद हुआ था. इसके बाद महिला घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आ गई और विजय के साथ रहने लगी. इस दौरान दोनों के बीच आए दिन विवाद और झगड़ा होता रहता है. ऐसे ही शुक्रवार को भी किसी बात को लेकर महिला का प्रेमी से झगड़ा हुआ था, जिससे महिला गुस्से में थी. बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी 3 साल की बेटी को गर्म प्रेस से जला दिया."

आरोपियों को ढूंढ रही पुलिस

शाहजहानाबाद पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

