अलविदा जुमे पर मस्जिदों में नमाज, काली पट्टी बांधकर सादगी से मनाएंगे ईद

राष्ट्रीय मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को शहदत बताते हुए ईद की नमाज़ मे काली पट्टी बांधकर आने और सादगी से मानने की अपील की है.

भोपाल : मुकद्दस रमजान के जाने का गम, लबों पर मुल्क की बेहतरी की दुआ. रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज पर हर मस्जिद में यही नजारा देखने को मिला. शहर की सभी मस्जिदों में रोजेदार अलविदा की नमाज के लिए पहुंचे. खुदा से माह-ए-रमजान फिर आने की इल्तिजा की. साथ ही मुल्क के अमन-चैन और तरक्की की दुआ भी की.

अलविदा जुमा पर देशभर में अमन-चैन और शांति की दुआ मांगी गई. शुक्रवार सुबह से ही अलविदा की नमाज की तैयारी शुरू हो गई. मस्जिद प्रबंधन भी नमाजियों की अधिक तादाद के मद्देनजर तैयारियों में जुटा रहा. बच्चे, बूढ़े और युवा सभी सुबह से ही मस्जिदों की ओर चल पड़े.

रमजान के मुकद्दस महीने के आखरी जुमे पर लोगों ने गुनाहों की मांफी मांगी और रमजान महीने के आखिरी जुमे की नमाज अदा की. महिलाओं ने घरों में अपनी इबादत पूरी की. नमाज से पहले जुमा का खुतबा पढ़ा गया. इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया.

केंद्र सरकार से रुख साफ करने की मांग

राष्ट्रीय मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमसुल हसना ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को शहदत बताते हुए ईद की नमाज़ मे काली पट्टी बांधकर नामज़ पढ़ने और सादगी से मानने की अपील की है. उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग करते हुए अपनी स्पष्ट नीति बताने को कहा. हसन ने कहा "ईरान ने हमेशा भारत को ठंडी आंखों से देखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देश का नजरिया साफ करना चाहिए."

आपसी भाईचारा कायम रखने की सलाह

मुस्लिम धर्मगुरुओं अलग-अलग मस्जिदों में तकरीर में रमजान के फजाइल बयान किए. रमजान का महीना रहमत व बरकत से मामूर है. इसकी हर घड़ी रहमत से सराबोर है. रमजान रुखसत होने वाला है. हमें चाहिए कि बचे दिनों में खुदा की इबादत कर अपने गुनाहों की माफी मांग लें. आपसी भाईचारा को कायम रखने फित्र व जकात निकालने की सलाह दी. रमजान की बची रातों में इबादत कर दुआएं मांगें और गुनाहों से तौबा करें.