विदाई की बेला पर उमड़-घुमड़कर बरस रहे बदरा, साइक्लोन से मध्य प्रदेश में 3 दिन का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के कारण मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी. अगले 3 दिन कई जिलों में तेज बारिश की संभावना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:04 PM IST
भोपाल : मानसून की विदाई बेला नजदीक है लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. बंगाल की खाड़ी में बना मौसम का नया सिस्टम इसका कारण है. बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के घेरे का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. 24 सितंबर गुरुवार को मध्य प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. बुधवार को भी प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहा. इटारसी के अलावा खरगोन, खंडवा, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में बारिश हुई.
मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन मानसून सक्रिय
आमतौर पर मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है. इस प्रकार देखें तो मानसून की विदाई को केवल 6 दिन बचे हैं. मानसून विदा लेने से पहले मध्य प्रदेश को तर कर रहा है. मौसम विभाग के अनुसार "मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम देखा जा रहा है. इसका असर अगले 3 दिन रहने की संभावना है. इस दौरान मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होने का अलर्ट है." मध्य प्रदेश में अब तक अब तक औसत 34.3 इंच बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा फुल कोटे का 92 फीसदी है.
इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार "छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी.
मध्य प्रदेश के ये जिले तरसते रहे
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी हिस्सों में बारिश काफी कम हुई है. इंदौर के साथ-साथ देवास, धार, हरदा, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 5% से 49% कम बारिश हुई है. भोपाल में पिछले 5 सालों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है. इंद्र देव यहां सितंबर महीने में भी मेहरबान रहे हैं. सितंबर में यहां बारिश का औसत 7 इंच है, लेकिन पिछले 5 साल से कोटे से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है.
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तेज हवाओं के साथ होगी बारिश
भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा के अनुसार "आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के पीछे 3 प्रमुख मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं. उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के आसपास बना गहरा अवदाब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके असर से तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं."
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार " दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा भी लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा मध्य क्षोभमंडलीय स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में सक्रिय है. इन तीनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से अगले कुछ दिनों में प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहने और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है."