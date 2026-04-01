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मोहन यादव का इशारा किसकी तरफ! बच्चों को राजा बनाने के चक्कर में खुद की राजनीति खत्म

मोहन यादव का इशारा किसकी तरफ, गर्माई सियासत ( Etv Bharat )

मध्य प्रदेश विधानसभा में युवा विधायक सम्मेलन का समापन हो चुका है. मध्यप्रदेश समेत 3 राज्यों छत्तीसगढ और राजस्थान के विधायक लौट चुके हैं. लेकिन इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के भाषण के हिस्से अब मध्य प्रदेश की राजनीति को गर्मा रहे हैं. जब मध्यप्रदेश की राजनीति में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के समकालीन और उनसे वरिष्ठ उनकी ही पार्टी के नेता अपने पुत्रों के लिए पॉलीटिक्स की पिच तैयार कर रहे हैं, तब बिना नाम लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेबाकी से कहते हैं "हमें अपने बच्चों को राजा नहीं बनाना. कई बार इस चक्कर में हमारी भी राजनीति खराब हो जाएगी."

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वैसे तो मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ और राजस्थान के विधायकों से मुखातिब थे. लेकिन युवा विधायकों को विक्रमादित्य से लेकर द्वारिकाधीश तक की नजीर देकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की भी मिसाल दी. मोहन यादव ने इशारों में ये भी बता दिया "कैसे उन्होंने पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखा और चुनाव का टिकट लौटाने में भी मिनट नहीं लगाया."

मोहन यादव ने विक्रमादित्य का उदाहरण दिया

युवा विधायकों को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा "आप देखिए विक्रमादित्य ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया. ये हमारे लिए उदाहरण है. द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के काल में देखिए. नाती-पोतों का बड़ा परिवार लेकिन बच्चों को राजा नहीं बनाया. ये हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है. हम बने हैं, बच्चे समझेंगे तो अपने ढंग से बन जाएंगे. लेकिन हम जबरदस्ती उन्हें राजा बनाएंगे तो हमारी राजनीति भी खराब हो जाएगी. आप अगल बगल के देशों को देखो वहां लोकतंत्र बचा कहां है."

मोहन यादव ने छोड़ा तीर, निशाने पर कौन (ETV BHARAT)

मोहन यादव बोले- मैंने बिना देर किए टिकट लौटाई

दूसरी मिसाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी दी. उन्होंने बताया "राजनीति में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं. कैसे राजनीति में मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. मेरे जीवन में वो क्षण भी आया जब मिली हुई टिकट मुझे लौटानी पड़ी तो मैने लौटा दी. पार्टी अगर आपसे अनुशासन की अपेक्षा करे तो हमें उस पर खरा उतरना है. पार्टी के साथ आप उस दौर में भी खड़े रहें. आपका संतुलन बना रहा, ये आवश्यक है."

भोपाल में युवा विधायकों का सम्मेलन (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "भगवान राम को इसलिए ही तो जाना जाता है कि उन्हें कहां सिंहासन मिल रहा था और फिर कहां वनवास मिल गया तो स्वीकार किया. ये याद रखने वाली बात है." जिस समय मोहन यादव ये कह रहे थे, मंच पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद थे.