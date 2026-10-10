बिहार में राहुल गांधी पर बरसे मोहन यादव, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में पिछड़ने पर कांग्रेस करे मंथन
बिहार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. बोले-देश में अराजकता फैलाने का प्रयास. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:47 PM IST
भोपाल/गया: बिहार के दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया, "राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं. राजनीतिक रूप से जब जनता किसी दल को 5 साल के लिए जनादेश देती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे. संगठन को मजबूत बनाए और यह आत्ममंथन करे कि जनता उससे दूर क्यों हो रही है.
इसके बजाय राहुल गांधी और उनके साथी अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है." उन्होंने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग का विरोध कर रही कांग्रेस ये भी बताए कि केरल और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई.
'कांग्रेस मंथन करे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में क्यों पिछड़ी'
मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, "कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग का विरोध क्यों करती है, जबकि दूसरी ओर केरल में उसकी सरकार है. यदि उसे निर्वाचन प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसे अपने राजनीतिक निर्णयों और रुख पर भी विचार करना चाहिए.
तमिलनाडु में डीएमके से अलग होकर विजय के साथ खड़े होने जैसे राजनीतिक घटनाक्रम भी जनता देख रही है. बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति भी उसके लिए आत्ममंथन का विषय होनी चाहिए."
'बिहार और मध्य प्रदेश के जुड़ाव की कई कड़ियां'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "बिहार से हमारा संबंध हजारों साल पुराना है. 2200 साल पहले सम्राट अशोक जब यहां पाटलिपुत्र में सम्राट थे, तो उस काल में उज्जैन उनके युवराज की गद्दी थी. मगध और अवंती महाजनपद, ये दो पूरे देश के अतीत के काल से संबंध रखते आए हैं. भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम का मंदिर भी यहां है. इस प्रकार मध्य प्रदेश और बिहार के संबंध बहुत पुराने हैं. हम उम्मीद करेंगे कि अपने राज्यों के बीच स्वस्थ संबंधों के बलबूते पर धार्मिक पर्यटन को मजबूती दें."
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'तीर्थों के प्रबंधन में आगे है मध्य प्रदेश'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "आज बौद्ध गया में, बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व का श्रद्धा का केंद्र है. ऐसे में बौद्धिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी हमारी सरकार राज्य में काफी काम कर रही है. सनातन धर्म की दृष्टि से धार्मिक स्थानों पर तीर्थों के प्रबंधन को लेकर सरकार की ओर से काफी काम किए जा रहे हैं. महालोक के बाद धार्मिक पर्यटन में एक तरह से हमारे राज्य में क्रांति आई है."