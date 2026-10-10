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बिहार में राहुल गांधी पर बरसे मोहन यादव, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में पिछड़ने पर कांग्रेस करे मंथन

बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल/गया: बिहार के दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया, "राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं. राजनीतिक रूप से जब जनता किसी दल को 5 साल के लिए जनादेश देती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे. संगठन को मजबूत बनाए और यह आत्ममंथन करे कि जनता उससे दूर क्यों हो रही है.

इसके बजाय राहुल गांधी और उनके साथी अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है." उन्होंने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग का विरोध कर रही कांग्रेस ये भी बताए कि केरल और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई.