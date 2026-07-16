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सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा, फेथ कॉन्क्लेव में होंगे शामिल, निवेशकों से करेंगे वन टू वन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली में फेथ कान्क्लेव में लेंगे हिस्सा, विदेश से आए प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से होगी चर्चा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Mohan Yadav Delhi
सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:11 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर हैं. वे यहां पर भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स-2026 में देश-विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांडों से संवाद करेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री से जुड़े कार्यक्रमों में शमिल होकर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत करेंगे.

इसमें खास तौर पर वन टू वन मीटिंग के जरिए टेक्सटाइल गारमेंट फुटवियर के एरिया में निवेश को आकर्षित करने विस्तार से चर्चा होगी. इसके अलावा सीएम डॉ. यादव फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे.

Mohan meet investors
सीएम निवेशकों से करेंगे वन टू वन (ETV Bharat)

टेक्सटाइल और गारमेंट एरिया के इंडस्ट्रियलिस्ट से वन टू वन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस दौरे में भारत मंडपम में भारत टैक्स-2026 का अवलोकन करेंगे तथा मध्य प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण भी करेंगे. पवेलियन में पीएम मित्र पार्क के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र की संपूर्ण औद्योगिक वैल्यू चेन को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव भारत टैक्स-2026 में टेक्सटाइल एवं गारमेंट क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आयोजित राउंड टेबल चर्चा में भाग लेंगे.

राउंड टेबल पर होंगे 100 से ज्यादा उद्योगपति
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी राउंड टेबल को संबोधित करेंगे. बैठक में 100 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कार्यक्रम में डिक्सन टेक्नोलॉजीस के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल लाल, टोपन के सीईओ मनोहरा कुमार, हेलियॉन के सीईओ केदार लेले और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैजिन्स्की दा नोब्रेगा भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव देश-विदेश की प्रमुख टेक्सटाइल एवं गारमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे. इन बैठकों में नए निवेश, उत्पादन क्षमता विस्तार, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन तथा तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी.

प्रोत्साहनों-निवेश सुविधाओं की दी जाएगी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों से मध्य प्रदेश की उन विशेषताओं को भी रेखांकित करेंगे, जिन्होंने राज्य को देश के अग्रणी टेक्सटाइल निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया है. राज्य में कपास उत्पादन से लेकर स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग और गारमेंट निर्माण तक संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन उपलब्ध है. देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान, 'फार्म टू फैशन' की अवधारणा पर विकसित हो रहा टेक्सटाइल इको सिस्टम तथा धार में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क वैश्विक निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है.

साझा मंच प्रदान करेगा फेथ कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय 'फेथ कॉन्क्लेव 2026' में भी सम्मिलित होंगे. फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय "अतुल्य भारत: अमूल्य अर्थशास्त्र है.'' यह कॉन्क्लेव 16 और 17 जुलाई 2026 को देश के नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व को एक साझा मंच प्रदान करेगा. कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय उन्नति को रफ्तार देना है.

Last Updated : July 16, 2026 at 10:40 AM IST

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