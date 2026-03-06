ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश को रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल का मिलेगा टैग, 25 महिला बाइकर्स की 1400 किमी लंबी बाइक ट्रेल

देशभर की 25 महिला बाइकर्स की 1400 किमी लंबी बाइक ट्रेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आवास से करेंगे फ्लैग ऑफ.

QUEENS ON THE WHEELS THIRD EDITION
मध्य प्रदेश को रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल का मिलेगा टैग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:47 PM IST

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से सुबह 9 बजे 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे एडीशन को फ्लैग ऑफ करेंगे. हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर नए सिरे से लाने के लिए 25 महिला सुपर बाइकर्स रवाना होंगी, जिन्हें सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे. 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के पिछले दो एडीशन्स के बाद, इस तीसरे 7 दिवसीय आयोजन में भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1,400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को पूरा किया जाएगा.

ये बाईक राइड नहीं स्त्री सशक्तिकरण का उत्सव

सचिव पर्यटन और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड डॉ. इलैयराजा टी ने बताया कि "एमपी टूरिज्म बोर्ड की पहल पर 'क्वींस ऑन द व्हील्स' केवल एक बाइक राइड नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, साहस और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का उत्सव है. हमें गर्व है कि देशभर से आईं 25 महिला सुपरबाइकर्स इस अनूठी यात्रा के माध्यम से भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाने में सहभागी बनेंगी. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के माध्यम से प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है."

Bhopal Queens on the Wheels
25 महिला बाइकर्स की 1400 किमी लंबी बाइक ट्रेल (ETV Bharat)

13 मार्च को भोपाल में होगा समापन

भोपाल से शुरू होकर यह 7-दिन की यात्रा सांची, उदयगिरि, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो से होते वापस भोपाल में 13 मार्च को समाप्त होगी. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के इस कदम से राज्य की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को प्रमुखता मिलेगी, साथ ही मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समृद्धिशाली पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा. यह अभियान कम-ज्ञात स्थलों का प्रचार करेगा, रूरल टूरिज्म सर्किट्स को मजबूत करने और राज्य भर में रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बनेगा.

