मध्य प्रदेश को रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल का मिलेगा टैग, 25 महिला बाइकर्स की 1400 किमी लंबी बाइक ट्रेल

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से सुबह 9 बजे 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे एडीशन को फ्लैग ऑफ करेंगे. हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर नए सिरे से लाने के लिए 25 महिला सुपर बाइकर्स रवाना होंगी, जिन्हें सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे. 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के पिछले दो एडीशन्स के बाद, इस तीसरे 7 दिवसीय आयोजन में भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1,400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को पूरा किया जाएगा.

ये बाईक राइड नहीं स्त्री सशक्तिकरण का उत्सव

सचिव पर्यटन और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड डॉ. इलैयराजा टी ने बताया कि "एमपी टूरिज्म बोर्ड की पहल पर 'क्वींस ऑन द व्हील्स' केवल एक बाइक राइड नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, साहस और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का उत्सव है. हमें गर्व है कि देशभर से आईं 25 महिला सुपरबाइकर्स इस अनूठी यात्रा के माध्यम से भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाने में सहभागी बनेंगी. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के माध्यम से प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है."