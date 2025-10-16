सीमाओं के पार दहाड़ेंगे बाघ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राजस्थान और ओडिशा तक पहुंचेगा कुनबा
पड़ोसी राज्यों में बसाए जाएंगे मध्य प्रदेश के बाघ, वन विभाग ने लिखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा को पत्र. जल्द होगी बाघों की शिफ्टिंग.
भोपाल: मध्य प्रदेश के बाध अब जल्द ही आसपास के तीन राज्यों में भी दहाडेंगे. मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व के बाघ जल्द ही पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जाने वाले हैं. मध्य प्रदेश के इन तीन टाइगर रिजर्व से 10 बाघों को भेजने के पहले मध्य प्रदेश वन विभाग ने तीनों राज्यों को पत्र लिखा है और टाइगर शिफ्टिंग से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा है.
इसमें कहा गया है कि, मध्य प्रदेश से आने वाले बाघों की ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर लगाने, बाड़ा बनाने की तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि उन्हें अनुकूल वातावरण के साथ सुरक्षा भी मिल सके.
10 बाघ भेजे जाएंगे बदले में मिलेंगे वन्य जीव
मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्यों से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघ भेजे जाने के संबंध में पिछले दिनों हुई वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उडीसा को बाघ दिए जाने की सहमति जताई थी. इसके बाद मध्य प्रदेश वन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है. वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेन ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को पत्र भेजा है.
मध्य प्रदेश से इन राज्यों में 10 बाघ भेजे जाएंगे
- मध्य प्रदेश से राजस्थान चार मादा बाघिन भेजी जाएंगे. इसमें 3 रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व और एक बाघ मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा.
- ओडीसा तीन बाघ भेजे जाएंगे. इसमें एक नर बाघ होगा और दो मादा बाघ होंगे.
- मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तीन बाघ भेजे जाएंगे. इसमें 2 नर बाघ होंगे जबकि एक मादा बाघ होगी.
- यह सभी बाघ मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे. बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है.
टाइगर के बदले में मिलेंगे वन्य जीव
टाइगर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश टाइगर देगा इसके बदले में राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से वन्य जीत मिलेंगे. यह ऐसे वन्यजीव होंगे जो अभी मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुतायत में नहीं है. हालांकि इसके लिए इन वन्यजीवों को लाने की सहमति ली जाएगी, इसके बाद ही बाघ दिए जाएंगे.
पिछले साल गुजरात भेजे थे बाघ
इसके पहले मध्य प्रदेश से पिछले साल दिसंबर माह में दो बाघ गुजरात भेजे गए थे. इसमें से एक नर बाघ भोपाल वन विहार से, जबकि एक बाघिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजी गए थे. बाघों के जोड़े के बदले में मध्य प्रदेश को दो शेरों का जोड़ा मिला था. इन्हें वन विहार भोपाल में रखा गया है. इधर असम से जंगली भैंसे के बदले बाघ देने की बात चल रही है. इन भैसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में बसाया जा सकता है.
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व
देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं. टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हैं. जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही), रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व शामिल हैं. 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 785 बाघ मौजूद हैं. इसके अलावा यहां अन्य वन्य प्राणी भी बहुतायत में पाए जाते हैं.