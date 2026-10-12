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राहुल गांधी के बयान पर मोहन यादव का पलटवार, वायनाड से इस्तीफा दें नेता प्रतिपक्ष

राहुल गांधी के बयान पर मोहन यादव का पलटवार ( ETV Bharat )

भोपाल: राहुल गांधी के शिव तांडव को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे पास राहुल गांधी का वीडियो है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि शिव का तांडव होना चाहिए. ये तो देवी देवताओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन सी दूनिया में हैं. भारत के निर्वाचन की गौरवशाली परंपरा है. मोहन यादव ने कहा कि और अगर आपको इसमें विश्वास नहीं तो अमेठी से हारने के बाद वायनाड क्यों गए. चुनाव से राहुल गांधी इस्तीफा दे दें.

राहुल के तांडव बयान पर मोहन का जवाब