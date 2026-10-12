राहुल गांधी के बयान पर मोहन यादव का पलटवार, वायनाड से इस्तीफा दें नेता प्रतिपक्ष
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा राहुल गांधी इस्तीफा दें. भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:54 PM IST
भोपाल: राहुल गांधी के शिव तांडव को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे पास राहुल गांधी का वीडियो है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि शिव का तांडव होना चाहिए. ये तो देवी देवताओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन सी दूनिया में हैं. भारत के निर्वाचन की गौरवशाली परंपरा है. मोहन यादव ने कहा कि और अगर आपको इसमें विश्वास नहीं तो अमेठी से हारने के बाद वायनाड क्यों गए. चुनाव से राहुल गांधी इस्तीफा दे दें.
राहुल के तांडव बयान पर मोहन का जवाब
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राहुल गांधी के तांडव वाले बयान पर कहा कि "मेरे पास राहुल गांधी का एक वीडियो आया. इस वीडियो में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरी बहन ने कहा कि कोई योजना से होना चाहिए. योजना से बात करें. मोहन यादव आगे कहते हैं बेचारी बहन कितनी अच्छी बात कर रही है और भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं तांडव चलना चाहिए. शिव का तांडव है ये. मोहन यादव ने कहा राहुल गांधी ने जो बात की. ये देवी देवताओं का अपमान है. तांडव का अर्थ अराजकता नहीं है.
शिव तो सृजन और विसृजन दोनों के देवता हैं. जो साकार से निराकार और निराकार से साकार की यात्रा के साक्षात प्रमाण हैं. राहुल गांधी तो अपने घर की भी पोल खोल रहे हैं कि बहन जो कह रही है वे उसे नहीं मान रही. आखिर राहुल गांधी किस दुनिया में जी रहे हैं. मोहन यादव ने कहा कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना, चुनाव हारना, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना, जो निर्णय है, उसे मानना होता है.
उन्होंने अटल विहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे. 50 साल तक विपक्ष में रहे, कितना गैरवान्वित करते थे. वे ये मानते थे कि आज नहीं तो कल करेंगे. कितनी अच्छी कविता है कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही. इसी उदार भाव की आवश्यक्ता है.
चुनाव में विश्वास नहीं तो वायनाड से इस्तीफा दें राहुल
मोहन यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं कांग्रेस के नेताओं से कामना करता हूं कि इतनी अच्छी गौरवशाली परंपरा यहां निर्वाचन की है, कृपया करके इसका पालन करें. सरकार में ना आने देना, आपके लोगों को संगठित रखना, संगठन की रचना में विश्वास करना, आप अपनी कमियों को देखो, आप अपनी कमजोरी को समझो, फिर जनता से जनादेश लेने जाओ.
अगर आपको इतना ही इस पूरे बात पर भरोसा नहीं तो अभी केरल से इस्तीफा दिला दो. अभी तो जीते हो आप. आपने तमिलनाडु में सरकार बनाई, वहां से इस्तीफा दिला दो. आप अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए, चुनाव से आप खुद भी इस्तीफा दे दो. सभी तो एसआईआर के माध्यम से चुनाव हुए हैं.
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शिवराज की विदिशा लोकसभा सीट में आदिवासियों के
बीते 24 घंटे से मध्य प्रदेश की राजनीति में छाए हुए शिवराज के धरने और उनके कोसबी गांव पहुंच कर आदिवासियों के घर गिराए जाने के बाद शिवराज के विरोध को लेकर भी सीएम मोहन यादव से सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जानकारी में विषय आया है. एक बार जांच करा लेंगे. मैं जानकारी रिपोर्ट मंगवा रहा हूं. वो उसके संबंध में जांच करके बताएंगे. हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है. हमारे वरिष्ठ नेता ने कोई बात रखी तो उसकी जांच करा लेने में कोई बुराई नहीं जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आ जाएगा.