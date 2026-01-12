बच्चों के साथ मोहन यादव ने किया सूर्य नमस्कार, गांधी परिवार को बताया नकली

ETV Bharat / state

बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस को जैसे ही चुनाव दिखता है, उन्हें गांधीजी की याद आ जाती है. उन्होंने गांधी नाम ही सत्ता के लिए पकड़ा हुआ है. पिता की उत्तराधिकारी बनकर इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली, फिर परिवारवाद चलता ही गया. जबकि कांग्रेस में उस समय कई ऐसे नेता थे, जो सत्ता संभाल सकते थे, लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरी जिंदगी का सार है. यह सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि, हमारे जीवन को सामान्यता से उत्कृष्टता की ओर ले जाने का माध्यम है. सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से देश के युवाओं में नई ऊर्जा भरी. वह न केवल शरीर से बल्कि कर्मों से भी युवा थे. सीएम ने छात्रों से अपील कि की वे खुद को महज पढ़ाई तक सीमित न रखें, बल्कि जीवन की व्यवहारिकता से भी परिचित हों.

भोपाल: देशभर में 12 जनवरी का दिन स्वामी विवेकानंद की याद में युवा दिवस के रूप में मनाया गया. इस मौके पर सरकारी सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में राज्य स्तरीय सामुहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया. जहां प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी पहुंचे. सीएम ने स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया. इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जीरामजी कार्यशाल में गांधी परिवार पर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल गांधी के नाम को भुना रहे हैं. जो असल में महात्मा गांधी के परिवार वाले हैं, उनका कुछ पता नहीं है. वो कहां गए उनको कोई याद नहीं करता. मोहन यादव वाकया सुनाते हैं और बताते हैं कि जब इंदिरा का विवाह हुआ, तो उनका अंर्तजातीय विवाह हुआ था. अब अंतर्राजीय सरनेम क्या बने तो गांधीजी ने सहजता से गांधी नाम दे दिया. महात्मा गांधी के सच्चा उत्तराधाकिरी बनने का ये लोग ढोंग कर कर रहे हैं.

रामजी का नाम आते ही चढ़ जाता है बुखार

सीएम ने कहा कि रामजी नाम नाम आते ही इन्हें बुखार चढ़ जाता है. भगवान राम का नाम आता है, तो ये लोग लाल पीले हो जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला राष्ट्रीय महामंत्री कपिल सिब्बल जैसे तमाम नेताओं ने कहा कि किसने राम जी को देखा है. ये सवाल खड़े कर रहे थे. एक तो आप नकली गांधी, उस पर रामजी को नहीं मानो. ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा. इस बात को हम नहीं मानेंगे.

कांग्रेस नेताओं ने शपथ पत्र देकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे. भगवान राम के मंदिर के भूमिपूजन और लोकार्पण में कांग्रेस के लोग नहीं थे. आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, फिर कह रहा हूं ये नकली गांधी हैं. ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है VB-G RAM G योजना.

15 विभाग जुटेंगे वीबी जी राम जी योजना में

मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो काम किया जा रहा है वो नीचे तक लेकर जाना है. ये मध्य प्रेदश में वर्ष किसान कल्याण का वर्ष है. जीराम जी योजना में पहले ही 125 काम की गारंटी है. इसके अलावा हम प्रयास कर रहें कि प्रदेश सरकार के 15 विभागों को जोड़ा जाए और विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है. जिससे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से रोजी रोटी के लिए पलायन पूरी तरह खत्म हो सके."