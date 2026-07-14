मध्य प्रदेश में नशे के कारोबारियों पर होगी नर्मी नहीं, गर्मी से कार्रवाई, मोहन यादव का बयान
भोपाल में डॉ. मोहन यादव ने किया 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान का शुभारंभ, बोले- समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का ये जनआंदोलन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:20 PM IST
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन से प्रदेशव्यापी 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया. यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में संचालित किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है.
'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ
भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने "Say No To Drugs" पोस्टर का भी विमोचन किया और सभी से नशे के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया.
समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जनआंदोलन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "यह केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जनआंदोलन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जनहित के कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
नशा पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा किसी भी प्रकार का हो, वह केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है. आज समाज में नशे के कई नए रूप सामने आ रहे हैं और जुआ तथा नशे की लत परिवारों के टूटने का बड़ा कारण बन रही है. ऐसे में समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करना होगा.
नशे के कारोबारियों के खिलाफ 'नर्मी नहीं, गर्मी' से कार्रवाई हो
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ हर जरूरी और कठोर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार बनने के बाद धार्मिक स्थलों के आसपास से शराब की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया गया. साथ ही पुलिस को नशे के कारोबार और तस्करी के खिलाफ पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ "नर्मी नहीं, गर्मी" से कार्रवाई की जाए.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने युवाओं से इस अभियान से जुड़कर नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.