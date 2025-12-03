ETV Bharat / state

कुपोषण को खत्म करने फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, मर्ज होंगे सहकारी बैंक, आंगनबाड़ियों में मिलेगा गर्म खाना

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में 4 विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कुपोषण की स्थिति पर चिंता जताते हुए अगले 3 साल में इसे खत्म करने फुल प्रूफ कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. सीएम ने लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के ड्राप आउट पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसकी सख्त निगरानी के निर्देश दिए.

इसके अलावा सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की अचल संपत्ति का वार्षिक रिकॉर्ड लिए जाने के निर्देश दिए. उधर विभागों की समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि हजारों करोड़ के विभाग की समीक्षा आधे घंटे में कर दी. ऐसे में सीएम तो सुपर कम्प्युटर से भी तेज हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों की आंगनबाड़ियों में सेंट्रल किचन से जल्द ही गर्म भोजन वितरित किया जाएगा. यह व्यवस्था अगले 1 साल में शुरू कर दी जाएगी. मंत्रालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के ड्राप आउट पर विभागीय अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और इसे रोकने के उपाए करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "विभाग में सामग्री की टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. सीएम ने चेतावनी दी कि यदि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी."

'आंगनबाड़ियों में होगी गर्म भोजन की व्यवस्था'

बैठक में सीएम ने टेक होम राशन की एफआरएस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के पहले स्थान पर आने, झाबुआ के मोटी आई जैसे नवाचारों पर खुशी जताई. बैठक में बताया गया कि अगले 1 साल में प्रदेश में सेंटर किचन से शहरी आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए 34 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति से जोड़ा जाएगा.

कुपोषण को खत्म करने बनेगी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी (ETV Bharat)

'सहकारी बैंकों को मर्ज कर बनेगा बड़ा सहकारी बैंक'

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अगले 3 सालों में जिला सहकारी बैंकों को मर्ज कर प्रदेश स्तर पर बड़ा सहकारी बैंक बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए विधिक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए कि "सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से लिया जाए. गबन और शार्टेज की स्थिति में अचल संपत्ति को कुर्क कर वसूली की कार्रवाई की जाए." बैठक में प्रदेश के 6 जिला सहकारी बैंक जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी को मजबूत करने सभी बैंक को 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी दिए जाने का निर्णय लिया गया.

'सिजेरियन ऑपरेशन पर करें नियंत्रण'

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्भवती का जानबूझकर सिजेरियन ऑपरेशन कराए जाने के मामलों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम मोहन यादव ने कहा कि "108 एम्बुलेंस द्वारा जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की शिकायतें आ रही हैं, इस मामले में सख्ती से निगरानी की जाए." बैठक में बताया गया कि पिछले 2 साल में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 84 हजार कार्डियक सर्जरी हुई हैं.

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समीक्षा बैठकों पर तंज कसते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी को देश के सभी मुख्यमंत्री की समीक्षा की ट्रेनिंग मोहन यादव जी से करानी चाहिए. एक-एक विभाग की समीक्षा जो आधे-आधे घंटे में कर दे, वह तो सुपर कम्प्यूटर है. सुपर कम्प्युटर से फास्ट हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो आधे घंटे में 50 हजार करोड़ की समीक्षा कर दें. शिक्षा विभाग की 37 हजार करोड़ की समीक्षा कर दें. स्वास्थ्य विभाग के 62 हजार करोड़ की आधे घंटे में समीक्षा कर दें, यह तो विचारणीय सवाल है. यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की प्रक्रिया है."