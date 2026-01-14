ETV Bharat / state

मोहन यादव ने बांधे रेवंत रेड्डी की तारीफों के पुल, दिल्ली में हुई मुलाकात का किस्सा किया शेयर

भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर हुई पत्रकार वार्ता का विषय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का था. वो सिस्टम जिसमें सरकार विभाग और मंत्रालय को कनेक्ट करके परियोजनाओं को गति दे रही है. इसी विषय पर बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र किया. साथ ही बताया कि वहीं पर उनकी मुलाकात तेलंगाना के मुख्यममंत्री रेवंत रेड्डी से हुई थी. सीएम डॉ मोहन यादव ने उस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलने गया, तो वहां 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मिसाल पेश की और बताया कि किस तरह से मोदी सरकार में बड़े मन से काम हो रहा है. उन्होंने निजी वाकया प्रेंस कान्फ्रेंस में साझा किया और बताया कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और हैदराबाद के सीएम रेवंत रेड्डी इत्तेफाक से एक ही दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे. सीएम ने पत्रकार वार्ता में रेवंत रेड्डी का वो प्लान साझा किया, जिसमें भारत सरकार की मदद से हैदराबाद में नया प्रोजेक्ट आया. जो हैदराबाद की तस्वीर बदलने वाला है.

रेवंत रेड्डी और एक और मुख्यमंत्री थे. रेवंत रेड्डी और मैं परिषत के साथी है, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप यहां कैसे आए, तो बोले हम यहां अपने राज्य के मसलों को लेकर आए. हालांकि अब वे कांग्रेस में हैं. सीएम ने बताया कि तेलंगाना सीएम ने कहा कि आपकी सरकार में सबसे ज्यदा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी पक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करनी शुरू की है. सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार में हमें कोई कष्ट नहीं आता.

डॉ यादव ने शेयर किया सीएम रेड्डी का हैदराबाद प्लान

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक उदाहरण दिया, जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. फिर सीएम ने बताया कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बंटवारा हुआ, तो तेलंगाना हमारे पास आया. हैदराबाद जो हमारी पुरानी राजधानी है, वो हमारे हिस्से में आ गई. अब उन्होंने नई अमरावती राजधानी बना ली. उन्होंने रेवंत रेड्डी से हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा कि अमरावती के लिए नया इन्फ्रांस्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आंध्र प्रदेश को मौका मिल रहा है.

सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

अब हमारे अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो हमने हैदराबाद के लिए उसी तर्ज पर 30 हजार एकड़ का बड़ा प्लान लिया. इस बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेकर सबकुछ जोड़कर देखा. सीएम कहते हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुझे बताया कि ये पूरा प्लान हमें भारत सरकार की मदद से मिला. उन्होंने कहा कि ये उदाहरण बताता है कि कैसे बड़े मन से काम किया जाता है. चुनी हुई हर सरकार एक है. राज्य कोई भी हो, देश एक है