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मध्य प्रदेश में आएगा नया कानून, UCC को लेकर तैयारियां शुरू, कानून लाने वाला बनेगा चौथा राज्य

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) कानून लाने की तैयारी में मोहन यादव सरकार, गोवा-उत्तराखंड मॉडल की होगी स्टडी, आदिवासियों पर सरकार का फोकस.

UCC IMPLEMENTED MP
मध्य प्रदेश में लागू होगा UCC (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 4:25 PM IST

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भोपाल/जबलपुर: मध्य प्रदेश में सरकार जल्द ही समान नागरिक संहित यानी यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसको लेकर बात की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''समान नागरिक संहिता का अध्ययन करें. राज्य में इसे लागू किया जाना है.'' देश में उत्तराखंड, गुराज, गोवा राज्य में इसे लागू किया जा चुका है. मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी को लागू करने के पहले इन राज्यों के यूसीसी का अध्ययन कर रही है. माना जा रहा है कि प्रदेश में यूसीसी दीपावली के पहले लागू किया जा सकता है.

उच्च स्तरीय कमेटी जल्द शुरू करेगी काम
उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कैबिनेट में यूसीसी को लेकर चर्चा के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि इसको लेकर जल्द ही उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा. गृह विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. देश में उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहित लागू करने वाला पहला राज्य है. उत्तराखंड में फरवरी 2024 में विधानसभा में समान नागरिक संहित पारित किया जा चुका है. इसके बाद गुजराज में भी इसे लागू किया जा चुका है. मार्च 2026 में यूसीसी पारित करने वाला दूसरा राज्य है. गोवा राज्य पहले से ही समान नागरिक संहिता का पालन कर रहा है.

मध्य प्रदेश में UCC कानून लाने की तैयारी में मोहन यादव सरकार (ETV Bharat)

अध्ययन के बाद लाया जाएगा प्रस्ताव
राज्य सरकार प्रदेश में इसे लागू करने के पहले उत्तराखंड और गुजरात में लाए गए यूसीसी कानून का अध्ययन किया जाएगा. इन दोनों कानूनों के अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश के हिसाब से इसका मॉडल तैयार किया जाएगा. मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है. प्रदेश में करीबन 21 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, उनकी अपनी अलग रीति-रिवाज और परंपराएं हैं. तमाम पक्षों का अध्ययन करने के बाद इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा.

जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव
जबलपुर में भाजपा ने 'गांव चलो बस्ती चलो' अभियान की शुरुआत के लिए जबलपुर के मानस भवन में कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि, ''मध्य प्रदेश जल्द ही कॉमन सिविल कोर्ट लागू करने की तैयारी कर रहा है.''

कांग्रेस पर साधा नाशाना
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि, ''कांग्रेस की थोड़ी फांस अभी बाकी है, क्योंकि यह सांस अटकी है. कांग्रेस के कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी देश ने कीमत चुकाई है. कामन सिविल कोर्ट की तरफ भी देश बढ़ रहा है, प्रदेश बढ़ रहा है. आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए. मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कामन सिविल कोर्ट की तरफ भी हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.''

MOHAN YADAV PLANNING UCC
जबलपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर टिप्पणियां की. मोहन यादव का कहना है कि, ''कांग्रेस के जमाने में किसानों को ना तो बिजली मिलती थी ना पानी मिलता था और ना ही अनाज के सही दाम मिलते थे. कांग्रेस के समय में गेहूं ₹400 क्विंटल बिकता था जिसे अब हमने 2700 तक ले जाने का मन बनाया है.'' मुख्यमंत्री मोहन यादव कहां की कांग्रेसियों को किसानों से माफी मांगनी चाहिए. मोहन यादव ने कहा कि, ''हम महिलाओं के 33% आरक्षण पर भी तेजी से कम कर रहे हैं. आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारा महिला आरक्षण पर काम देखने को मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट कर चुका टिप्पणी
समान नागरिक सहिंता को लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ी टिप्पणी की थी. पिछले दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं को अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एक मात्र तरीका पूरे देश में समान नागरिक संहित लागू करना है.

Last Updated : April 8, 2026 at 4:25 PM IST

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