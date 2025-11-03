ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के बीच शराब पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी, बयान देकर लंदन उड़ गए

भोपाल : एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं उनकी ही कैबिनेट के मंत्री के बिगड़े बोल भाजपा की फजीहत करा गए. गज़ब ये कि मंत्री जी ने भी विवादित बयान देने के साथ लंदन की उड़ान भर ली. मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बिहार में शराब की होम डिलेवरी जैसा विवादित बयान दिया है. वे बयान में अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर गए. ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी का मुद्दा उठा चुकी हैं.

मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

बिहार चनाव जिस समय अपने चरम पर है, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के मंत्री का बीते 24 घंटे से बयान सोशल मीडिया पर बवाल बनकर दौड़ रहा है. गजब ये है कि इस विवादित बयान के तुरंत बाद मंत्री भारत से लंदन की उड़ान भी भर गए. मंत्री जी इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल होने लंदन रवाना हो चुके हैं.

संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी का आपत्तिजनक बयान (ETV BHARAT)

शराबबंदी पर मंत्री ने क्या कहा

अब जानिए उस बयान को जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने इस बयान में कहा क्या है. इस वीडियो में मंत्री धर्मेन्द्र लोधी कहते हैं "आपको शराब बंद करवाना है तो उस व्यक्ति को आप अपने संगठन से जोड़िए. उसको नशामुक्त करवाइए. आप दारू बंद भी करवा देंगे तो भी वो मानने वाला नहीं है. वो कहीं ना कहीं से पीकर आएगा. अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार में दो राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है. जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है."

बिहार में शराब की ऑनलाइन डिलेवरी

मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी कहते हैं "अभी मैंने पता किया बहुत सारे लोग गए थे बिहार चुनाव प्रचार में. मैने उनसे पता किया कि तो उन्होंने बताया कि शराबंबदी तो हो गई है. लेकिन शराब माफिया घर-घर शराब पहुंचाने में लगे हैं. फोन करो, घर पर शराब आ जाती है. ये जबरदस्ती बंद नहीं होगी. इसके लिए आपको एक अभियान चलाना प़ड़ेगा. नशामुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा. कही ना कहीं सही दिशा दिखाना पड़ेगी. उनका चुनाव लड़ने का अंदाज किस तरह से बाकियों से अलग है."