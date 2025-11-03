बिहार चुनाव के बीच शराब पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी, बयान देकर लंदन उड़ गए
मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रियों की आपत्तिजनक व हास्यास्पद बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है. एक और मामला चर्चा में.
भोपाल : एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं उनकी ही कैबिनेट के मंत्री के बिगड़े बोल भाजपा की फजीहत करा गए. गज़ब ये कि मंत्री जी ने भी विवादित बयान देने के साथ लंदन की उड़ान भर ली. मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बिहार में शराब की होम डिलेवरी जैसा विवादित बयान दिया है. वे बयान में अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर गए. ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी का मुद्दा उठा चुकी हैं.
मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल
बिहार चनाव जिस समय अपने चरम पर है, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के मंत्री का बीते 24 घंटे से बयान सोशल मीडिया पर बवाल बनकर दौड़ रहा है. गजब ये है कि इस विवादित बयान के तुरंत बाद मंत्री भारत से लंदन की उड़ान भी भर गए. मंत्री जी इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल होने लंदन रवाना हो चुके हैं.
शराबबंदी पर मंत्री ने क्या कहा
अब जानिए उस बयान को जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने इस बयान में कहा क्या है. इस वीडियो में मंत्री धर्मेन्द्र लोधी कहते हैं "आपको शराब बंद करवाना है तो उस व्यक्ति को आप अपने संगठन से जोड़िए. उसको नशामुक्त करवाइए. आप दारू बंद भी करवा देंगे तो भी वो मानने वाला नहीं है. वो कहीं ना कहीं से पीकर आएगा. अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार में दो राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है. जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है."
बिहार में शराब की ऑनलाइन डिलेवरी
मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी कहते हैं "अभी मैंने पता किया बहुत सारे लोग गए थे बिहार चुनाव प्रचार में. मैने उनसे पता किया कि तो उन्होंने बताया कि शराबंबदी तो हो गई है. लेकिन शराब माफिया घर-घर शराब पहुंचाने में लगे हैं. फोन करो, घर पर शराब आ जाती है. ये जबरदस्ती बंद नहीं होगी. इसके लिए आपको एक अभियान चलाना प़ड़ेगा. नशामुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा. कही ना कहीं सही दिशा दिखाना पड़ेगी. उनका चुनाव लड़ने का अंदाज किस तरह से बाकियों से अलग है."
उमंग सिंघार ने पूछा- प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री क्या कर रहे हैं
इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ट्वीट किया है. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री जी, बिहार में चुनाव के दौरान आप शराबबंदी योजना के लाखों फायदे गिनाते हैं और उसके नाम पर वोट बंटोरने की कोशिश करते हैं लेकिन पहले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का यह बयान जरूर सुन लीजिए."
"वो कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी है, मगर फोन करने पर शराब घर तक पहुंचती है और माफिया खुलेआम सक्रिय हैं. सवाल यह भी है मध्यप्रदेश में भी शराब माफिया खुलेआम सक्रिय हैं, प्रदेश नशे की गिरफ्त में डूबता जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, कानून-व्यवस्था चरमरा चुकी है. फिर भी भाजपा सरकार आंख मूंदे बैठी है."
शराबबंदी पर उमा भारती की मुहिम
उमा भारती ने इसी साल अप्रैल में एक ट्वीट किया था और शराबबंदी को लेकर कहा था "प्रदेश सरकार ने धार्मिक शहरों में तो शराबबंदी लागू कर दी. लेकिन क्या हम शराब वितरण नीति को लेकर लापरवाह हो गए हैं." उन्होने जिक्र किया "पत्थर तो पहले ही उठाया जा चुका है लेकिन गोबर की चोट ज्यादा भारी लगती है."
मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने वायरल वीडियो पर दी सफाई
बिहार में शराबबंदी पर दिए गए बयान पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने सफाई दी है. उनका कहना है "फेसबुक लाइव के मेरे बयान को विपक्ष ने तोड़ मोड़कर पेश किया है. फेसबुक लाइव पर मैं अपनी विधानसभा क्षत्र में चल रहे घटनाक्रम पर बात कर रहा था. जब तक व्यक्ति संकल्पित होकर नशा नहीं छोड़ता, तब तक सुधार संभव नहीं है. विपक्ष ने फेसबुक लाइव के मेरे 45 मिनिट के वीडियो में से कुछ हिस्सा निकालकर तोड़ मरोड़कर पेश किया."
उन्होंने कहा "बिहार, गुजरात में हमारी सरकार ने कठोरता से शराबबंदी लागू की है. कांग्रेस ने कभी शराबंदी लागू नहीं की, हमारी सरकार शराब बंदी कर रही, माफिया पर एक्शन ले रही तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है."