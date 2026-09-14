ETV Bharat / state

उमा भारती से मिलने घर पहुंचे मोहन यादव, उज्जैन हनुमान मंदिर विवाद पर हुई बात

भोपाल: उज्जैन के प्रसिद्ध खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाए जाने के विवाद के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने उनके निवास पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उमा भारती साथ में बाहर निकले. हालांकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से बात नहीं की.

उमा भारती से मिलने निवास पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अचानक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने उनके निवास पहुंच गए. उमा भारती से सीएम यादव ने करीब आधा घंटे बंद कमरे बात हुई. बताया जा रहा है कि उमा भारती ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उज्जैन में खड़े हनुमान की प्रतिमा को यथास्थान रखने की अपील की थी. उन्होंने मंदिर से जुड़े विकास कार्यों के लिए वैकल्पिक रास्ता निकालने की मांग की थी. हालांकि, मुख्यमंत्री और उमा भारती के बीच हुई आज की बातचीत का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है.

उमा भारती का बयान (ETV Bharat)

मुलाकात के बाद उमा भारती ने कहा कि वह काफी दिनों बाद भोपाल लौटी हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वे खुद उनसे मिलने आ जाएंगे. उमा भारती ने इस मुलाकात को भाई-बहन की मुलाकात बताया.

हनुमान की प्रतिमा पर उमा भारती का बयान

उज्जैन में खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा हटाने के विवाद पर उमा भारती ने कहा कि "लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद को बचाएंगे और मंदिर को गिराएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. उमा भारती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में अच्छा फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि हनुमान जी के प्रति लोगों की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. उमा ने यह भी कहा कि हनुमान जी ने भी कमाल कर दिया, क्योंकि इस मुद्दे पर जनभावनाएं सामने आई हैं और सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है."