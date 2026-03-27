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मोहन यादव ने बदला कार्यक्रम, दिल्ली से लौटकर सीधे पहुंचेगे छिंदवाड़ा, राकेश सिंह ने जाना घायलों का हाल

दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे जाएंगे छिंदवाड़ा, अस्पतला में भर्ती घायलों का जानेंगे हाल,गुरुवार को हादसे में 10 लोगों की हुई मौत.

MOHAN YADAV CHHINDWARA VISIT
मोहन यादव ने बदला कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 3:09 PM IST

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भोपाल: छिंदवाड़ा में हुई बस दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छिंदवाड़ा जाएंगे. वे नई दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं. इनसे पहले प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के साथ डॉक्टरों का एक दल छिंदवाड़ा पहुंचा हुआ है.

दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना, छिंदवाड़ा जाएंगे सीएम

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों में बदलाव किया है. वे भोपाल में एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे. जहां वे मृतकों के परिजनों से मिलेंगे. इसके अलावा घायलों के उपचार को लेकर भी जानकारी लेंगे. गुरुवार शाम हुई बस दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव लगातार कंट्रोल रूम से घायलों के संबंध में अपडेट ले रहे हैं.

मंत्री राकेश सिंह का बयान (ETV Bharat)

सीएम ने घटना के तुरंत बाद प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के साथ जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम छिंदवाड़ा के लिए रवाना कर दिया था. सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार अपडेट ले रहा है. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, घायलों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव मदद की जाए.

Chhindwara road accident 10 Died
घायलों से मिलते मंत्री राकेश सिंह (ETV Bharat)

सिंघार ने कहा इस घटना में जिम्मेदारी तय हो

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि "छिंदावाड़ा में हुई भीषण दुर्घटना में 10 लोगों की मौत व 30 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं गंभीर है. राज्य सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे और जिम्मेदारी तय करे. चूंकि सभी लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे, अतः यह राज्य सरकार व स्वयं मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है कि घायलों को जल्द से जल्द उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

प्रत्येक पीड़ित परिवार को तत्काल समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. स्थानीय नागरिकों के अनुसार कार्यक्रम में बसों के माध्यम से अत्यधिक संख्या में लोगों को लाया गया था. ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या उनके सुरक्षित आवागमन के लिए कोई ठोस एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई थी? यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत लापरवाही का गंभीर संकेत है."

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