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मध्य प्रदेश में 47 हजार हेक्टेयर जमीन की बदलने जा रही तस्वीर, 2 जिलों के 126 गांवों पर सीधा असर

मध्य प्रदेश में 47 हजार हेक्टेयर जमीन की बदलने जा रही तस्वीर ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के धार जिले के 84 और अलीराजपुर जिले के 42 गांवों की सूरत बदलने वाली है. इन दोनों जिलों के एक लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. यहां शुरू होने जा रही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से धार और अलीराजपुर जिले की करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी मौसम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. गेहूं, चने, सब्जियों और चारा फसलों का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ 1353 करोड़ की इस सिंचाई परियोजना से इस इलाके के किसानों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है.

47 हजार हेक्टेयर जमीन की ऐसे बदलेगी कहानी बिरसा मुंडा जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव धार जिले में डही माइक्रो सिंचाई परियोजना की शुरुआत करेंगे. इस प्रोजेक्ट से करीब 1 लाख 26 हजार किसान लाभान्वित होंगे. परियोजना के जरिए 47000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. परियोजना के संचालन के लिए 58.87 मेगावाट विद्युत म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कुक्षी तहसील क्षेत्र में स्थित 220 केवी अति उच्च दाब सुसारी सब-स्टेशन तथा जोबट स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से बिजली की सप्लाई की जाएगी.