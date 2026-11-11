मध्य प्रदेश में 47 हजार हेक्टेयर जमीन की बदलने जा रही तस्वीर, 2 जिलों के 126 गांवों पर सीधा असर
माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से धार के 84 और अलीराजपुर के 42 गांवों को सिंचाई की स्थायी सुविधा का लाभ मिलेगा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:22 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के धार जिले के 84 और अलीराजपुर जिले के 42 गांवों की सूरत बदलने वाली है. इन दोनों जिलों के एक लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. यहां शुरू होने जा रही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से धार और अलीराजपुर जिले की करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी मौसम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. गेहूं, चने, सब्जियों और चारा फसलों का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ 1353 करोड़ की इस सिंचाई परियोजना से इस इलाके के किसानों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है.
47 हजार हेक्टेयर जमीन की ऐसे बदलेगी कहानी
बिरसा मुंडा जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव धार जिले में डही माइक्रो सिंचाई परियोजना की शुरुआत करेंगे. इस प्रोजेक्ट से करीब 1 लाख 26 हजार किसान लाभान्वित होंगे. परियोजना के जरिए 47000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. परियोजना के संचालन के लिए 58.87 मेगावाट विद्युत म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कुक्षी तहसील क्षेत्र में स्थित 220 केवी अति उच्च दाब सुसारी सब-स्टेशन तथा जोबट स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से बिजली की सप्लाई की जाएगी.
इस परियोजना से धार जिले की कुक्षी तहसील क्षेत्र में 13,180 हेक्टेयर एवं डही तहसील क्षेत्र में 15,895 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. इसी परियोजना से अलीराजपुर जिले की जोबट तहसील क्षेत्र में 15,963 हेक्टेयर, सोण्डवा तहसील क्षेत्र में 1,759 हेक्टेयर एवं अलीराजपुर तहसील क्षेत्र में 1,958 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की स्थायी सुविधा का लाभ मिलेगा.
एक सिंचाई परियोजना से 2 जिलों के 126 गांवों पर सीधा असर
मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 नवम्बर को जनजातीय बहुल धार जिले के पुलिस ग्राउंड डही में होने वाले राज्य स्तरीय आयोजन में नवनिर्मित 'डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण करेंगे. नर्मदा के जल से सिंचित होने वाली यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना धार और अलीराजपुर 2 जिलों के कुल 126 गांवों के किसानों के लिए खेती-किसानी बदल देगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "हमारा संकल्प है कि खेतों तक पानी पहुंचे, किसान समृद्ध हों और जनजातीय अंचल विकास की मुख्यधारा में अपनी नई पहचान बनाए. डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है."
परियोजना पूरी, टेस्टिंग के बाद 58 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन
करीब 1353.18 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इसे निर्मित किया है. इस परियोजना का निर्माण कार्य 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है. वर्तमान में टेस्टिंग का काम चल रहा है. परियोजना की विशेषता इसकी आधुनिक तकनीक है. इसमें नर्मदा नदी से डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के समीप निर्मित इंटेक संरचना के जरिए पानी अत्याधुनिक दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन से किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए 5 आधुनिक पम्प हाउसेस निर्मित किए गए हैं. इसमें लगभग 58 किलोमीटर राइजिंग मेन और हजारों किलोमीटर वितरण क्षमता वाली पाइपलाइन का निर्माण किया गया है.
कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाओं से किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग
परियोजना से केवल सिंचाई सुविधा नहीं मिलेगी बल्कि किसानों को खेती की मॉर्डन टेक्निक की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें. इस उद्देश्य से विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत 11 से 15 नवम्बर तक परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल एवं कृषि पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी. इनमें किसानों को आधुनिक खेती के तौर-तरीकों, जल प्रबंधन, सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग तथा फसल विविधीकरण के लाभों की जानकारी दी जाएगी. किसानों को वैज्ञानिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाएगा.
किसानों को सिखाई जाएगी टेक्निक
धार में जनजातीय गौरव दिवस समारोह स्थल पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू कराने के लिए स्मार्ट किसान एवं प्रेसिजन फार्मिंग विषय पर विशेष लाइव प्रदर्शनी होगी. इसमें कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग शामिल होंगे. प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि प्रणालियों, उन्नत तकनीकों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. किसानों को तकनीकों का लाइव प्रदर्शन दिखाकर उनके व्यावहारिक उपयोग के बारे में बताया जाएगा.
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जनजातीय गौरव दिवस के लिए दिशा निर्देश जारी
बिरसा मुंडा जयंती पर राज्यस्तरीय समारोह के अलावा जिलों में भी विभिन्न कार्यकम आयोजित किए जाएंगे. राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और जनजातीय कार्य एवं अनूसूचित जाति विकास विभाग के जिलाधिकारियों को 88 जनजातीय विकासखंडों में जनजातीय गौरव दिवस के विभिन्न आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
शासन ने सभी विभागीय हाई स्कूलों, हायर सेकंडरी स्कूलों, विशिष्ट विद्यालयों सहित छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा जयंती समारोहपूर्वक मनाने के निर्देश दिए हैं. प्रतियोगिताएं भी आयोजित आयोजन की जाएंगी.