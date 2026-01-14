ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में चल रहे विकास प्रोजेक्ट के लिए सीएम प्रगति पोर्टल, सड़कों का काम सबसे तेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, ''इनमें कुल एक करोड़ 74 लाख 370 करोड़ का निवेश हुआ है. इनमें 53 हजार 271 करोड़ के निवेश वाले 20 प्रोजेक्ट पहले ही चालू हो चुके हैं. जबकि 1,21,099 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.'' मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाएं तय डेडलाइन में पूरी हो सकें इसके लिए मोहन यादव सरकार अब सीएम प्रगति पोर्टल शुरु करेगी. इसके जरिए राज्य की पेंडिग और अटकी पड़ी परियोजनाओं के काम में रफ्तार देने के साथ वर्तमान में चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी. ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2015 में शुरु प्रगति पोर्टल की तरह ही काम करेगा. प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल जिसमें मध्य प्रदेश के 39 प्रोजेक्ट्स प्राथमिकता में हैं.

जबलपुर गोंदिया मार्ग को ऐसे मिली रफ्तार

पत्रकार वार्ता में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, ''अब मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से प्रोजेक्ट के समय पर पूरी करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल की शुरुआत की जा रही है.'' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि, ''शुभश्य शीघ्रम हम जल्द इसे शुरु करने जा रहे हैं.'' पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जानकारी दी कि मोदी सरकार के प्रगति पोर्टल की बदौलत ही जबलपुर गोदिया ब्रॉड गेज को रफ्तार मिली.

उन्होंने बताया कि, ''जबलपुर गोंदिया के ब्रॉड गेज का काम 2003 में शुरु हुआ था. लेकिन 2016 तक इसमें न्यूनतम प्रगति हुई. जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज को लेकर जो समस्याएं उठी वो सारी हल की गईं. इसके बाद 2021 में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया. जबकि अगर उसी रफ्तार से ये चलता रहता तो 2028 या 30 तक कहीं ये पूरा हो पाता. ये उदाहरण है कि प्रगति के जरिए किस तरह से देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कामों को गति मिली है.''

209 परियोजनाएं पोर्टल पर, 97 फीसदी परियोजनाएं पूरी

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि, ''देश में 7.85 लाख करोड़ की कुल 209 परियोजनाएं प्रगति पोर्टल पर हैं. इनमें से 97 फीसदी प्रोजेक्ट तकरीबन पूरे हो चुके हैं. इनमें 322 ऑब्जेक्शन्स आए थे जिसमें से 312 का समाधान भी हो गया.'' उन्होंने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में सड़क परियोजनाओं में सबसे ज्यादा रफ्तार से काम हुआ है. दो अभी वन विभाग और दो भूमि अधिग्रहण के माामले पेंडिग हैं.'' जैन ने कहा कि, ''इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माले में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है.''

सड़क और राजमार्ग में एमपी में सबसे ज्यादा काम

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में कुल 209 प्रोजेक्ट्स में से 2 लाख 61 हजार 340 करोड़ के निवेश वाले 108 प्रोजेक्ट्स चालू हैं. जबकि 5,24,471 करोड़ रुपए के 101 प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं. संख्या के हिसाब से करीब 49 फीसदी और मूल्य के हिसाब से 67 प्रतिशत से अधिक प्रोजेक्ट्स पूर्ण हो रहे हैं.'' अनुराग जैन के मुताबिक, ''सबसे ज्यादा काम सड़कों को लेकर हुआ है. जिसमें सड़कें और राजमार्ग के 77 प्रोजेक्ट रेलवे के 33 प्रोजेक्ट पॉवर जनरेशन और ट्रांसमिशन के 32 प्रोजेक्टस हैं.''