ETV Bharat / state

मोहन यादव का नया ग्रोथ मॉडल, अब शहरी इलाकों में इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदलने और शहरी इलाकों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के टारगेट पर काम कर रही मोहन सरकार अब अर्बन कॉन्क्लेव करने जा रही है. भविष्य की बदलती शहरी जरूरतों के साथ सिटी डेवलपमेंट के नए ग्रोथ मॉडल पर इंदौर में 28 अक्टूबर को चर्चा होगी. इसमें भविष्य के शहर को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधि के साथ ये चर्चा की जाएगी. 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा.

निवेशकों से वन टू वन चर्चा करेंगे मोहन यादव