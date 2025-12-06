ETV Bharat / state

नए साल पर सीएम मोहन यादव का धांसू फार्मूला, अब विधायक और मंत्री पब्लिक का करेंगे इंतजार

भोपाल के वल्लभ भवन में आम जनता से मिलेंगे मंत्री-विधायक, मुख्यमंत्री मोहन यादव के धांसू प्लान से मंत्रियों की पब्लिक से मिटेगी दूरी.

BHOPAL MOHAN YADAV INITIATIVE
आम पब्लिक का इंताजर करेंगे मंत्री-विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 9:56 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 10:09 PM IST

4 Min Read
भोपाल: नए साल से मोहन सरकार एक और नए फार्मूले पर काम करेगी. सरकार और जनता के बीच की कड़ी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया प्लान तैयार किया है. इसके तहत अब वल्लभ भवन में मंत्रियों और विधायकों के लिए केबिन बनाया जाएगा. जहां सप्ताह में एक दिन मंत्री और विधायक का बैठना अनिवार्य होगा. इसके लिए बाकायदा नए साल से कैलेण्डर बनेगा कि किस दिन किस मंत्री और विधायक को वल्लभ भवन में बैठना है. इसके पहले दिसम्बर महीने की शुरुआत में ही बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों के 5 दिन बैठने की शुरुआत हो चुकी है.

अब वल्लभ भवन में भी मंत्री विधायकों का कैलेण्डर

विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले बीजेपी नए प्रयोग कर रही है. यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि मंत्रियों की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को कम किया जा सके. दिसम्बर की शुरुआत से ही बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों के केबिन तैयार किए गए हैं. इसमें मंत्री सप्ताह के 5 दिन 2 घंटे बैठेंगे. इस दौरान वे कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे. साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे.

Ministers Vallabh Bhawan
वल्लभ भवन में बैठेंगे विधायक और मंत्री (ETV Bharat)

अब इसी कड़ी में वल्लभ भवन में भी इन मंत्रियों और विधायकों को सप्ताह का 1 दिन देना होगा. ये दिन मंत्रियों से विधायकों के संवाद का दिन रहेगा. बीजेपी मुख्यालय में दिसम्बर की पहली तारीख से मंत्रियों का 2 घंटे का समय कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए तय किया गया था. अब माना जा रहा है कि अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सलाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नई शुरुआत नए साल से ही होगी.

2 साल का कामकाज जनता तक पहुंचाएंगे

मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी ये तय किया गया है कि सभी विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों. जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे. इसके अलावा विधायकों को निर्देशित भी किया गया है कि जैसे मंत्री प्रदेश कार्यालय में नियमित बैठकें कर रहे हैं. उसी प्रकार विधायक भी सप्ताह में एक दिन जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष और सांसद के साथ बैठक करें. ताकि संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच की दूरियां मिट सकें और संवाद सरल हो सके.

2 years completed Mohan Yadav
हर सप्ताह आम जनता से मिलेंगे मंत्री और विधायक (ETV Bharat)

मोहन सरकार के मंत्री लखन पटेल का कहना है कि "हमारे संगठन और सरकार का एक ही प्रयास है कि किस तरह से आम कार्यकर्ता और जनता के लिए सरकार सुलभ होती जाए. उसी के लिए इतने प्रयोग किए जा रहे हैं."

हर विधानसभा से तैयार होगा एक विजन डॉक्यूमेंट

2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है. पार्टी विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रही है. 5 साल बाद मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए. इस सवाल के साथ सांसदों, विधायकों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा जो नियुक्तियां की जानी है, उसमें भी गति लाई जा रही है. सभी जिलों में एल्डरमैन, जनभागीदारी और रोगी कल्याण समितियों का गठन भी नए साल में कर लिया जाएगा.

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामूहिक नेतृत्व में संपर्क और संवाद के नए आयाम खोले जा रहे हैं. इस प्रयास से जनता और सरकार के बीच सुगमता बढ़ेगी. हम सब मध्य प्रदेश को विकसित स्वर्णिम मध्य प्रदेश का स्वप्न पूरा होता देखेंगे. जवाबदेही इतनी है कि जनप्रतिनिधि सरकार के 2 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे.

Last Updated : December 6, 2025 at 10:09 PM IST

