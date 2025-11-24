ETV Bharat / state

'आत्मनिर्भर बनेंगी मध्य प्रदेश की पंचायतें, हाईटेक सुविधाओं से होंगे लैस': मोहन यादव

भोपाल में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्यशाला आयोजित, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला-जनपद उपाध्यक्षों के बढ़ाए अधिकार, बदलेगा पंचायतों का सेटअप.

आत्मनिर्भर बनेंगी मध्य प्रदेश की पंचायतें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 6:00 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों के अधिकारों को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है. पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि "जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों द्वारा स्कूलों में किया जाने वाला निरीक्षण अब रिकॉर्ड में दर्ज होगा. उनके द्वारा दर्शाई गई कमियों को जिला कलेक्टर दूर करेंगे." सीएम ने कहा, "सरपंचों को 25 लाख तक के कामों का अधिकार दिया गया है. इस दिशा में और काम किए जाएंगे."

आत्मनिर्भर पंचायत बनाने की दिशा में कदम

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों व राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित हुई. इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "पंचायत के माध्यम से मूलभूत कामों पर विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए. देश की आत्मा ग्रामीण अंचल में है. ऐसे में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आजादी का शताब्दी वर्ष कैसा होगा. ऐसे में 2047 तक चरणबद्ध रूप से जिला पंचायत, पंचायत कैसे आगे बढ़े इस पर काम किया जा रहा है." पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर चुनी हुई इकाईयां अपनी बेहतर भूमिका कैसे निभाए, इस पर कार्यक्रम में विचार किया जाएगा. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पंचायत को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

जिला-जनपद उपाध्यक्षों के बढ़े अधिकार (ETV Bharat)

बड़े शहरों से लगी पंचायतों का बदलेगा सेटअप

कार्यक्रम के पहले दिन जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों को बुलाया गया है. कार्यक्रम को लेकर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि "अभी तक प्रदेश में आश्रय निधि को लेकर कोई कानून नहीं है. इस दिशा में कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी. इसके अलावा बड़े शहरों से लगी ग्राम पंचायतों के सेटअप को बदलने पर चर्चा होगी. इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है."

इस ड्राफ्ट को कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों के बीच रखा जाएगा और उनसे इसको लेकर आने वाले कठनाइयों और सुझावों को लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि "ऐसी ग्राम पंचायतों में सचिव के स्थान पर सक्षम अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ के स्थान पर बड़े अधिकारी को बैठाए जाने पर विचार किया जाएगा."

अगले 15 दिन में लिए जाएंगे फैसले

पंचायत मंत्री ने कहा कि "पंचायत विभाग में इस तरह की कई विसंगतियां हैं, इसको लेकर रास्ते निकलेंगे. तीन दिन के कार्यक्रम के बाद अब आगे का रास्ता निकाला जाएगा. हर बार सिर्फ चर्चा नहीं होगी. कार्यक्रम के 15 दिनों के अंदर फैसले किए जाएंगे."

