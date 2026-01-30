ETV Bharat / state

IFS मीट में मोहन यादव बोले, वैसे तो मगरमच्छ को पकडते हैं लेकिन हमने नर्मदा में छोड़ने का किया काम

भोपाल में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की शुरू हुई मीट. मोहन यादव ने कहा प्रोफेशनल संवाद के साथ आत्मीय संबंध होंगे मजबूत.

MOHAN YADAV INAUGURATE IFS MEET
भोपाल में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की शुरू हुई मीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:21 PM IST

भोपाल: आईएएस और आईपीएस मीट के बाद अब भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की मीट शुरू हुई है. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासन अकादमी में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मगरमच्छों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो मगरमच्छों को पकड़ने की बात होती है और उन्हें छोड़ने पर सवाल खड़े होते हैं लेकिन जब मगरमच्छ को नर्मदा में छोड़ने की बात हुई तो कई तरह के सवाल खड़े हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएफएस मीट प्रोफेशनल संवाद के साथ पारिवारिक और आत्मीय संबंधों को भी मजबूत करने का मौका है.

'टाइगर डरता है तो करता है हमला'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "चंबल में घड़ियाल को छोड़ने के बाद नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने का अनुभव अद्भुत रहा, हालांकि शुरुआत में इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए." उन्होंने वन विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि "जब वन्यजीवों की दृष्टि से विभाग काम करता है तो नर्मदा की धारा में मगरमच्छ भी खेलते हैं. दोनों तरफ निर्भयता आई है. जंगल में टाइगर अपनी मस्ती में जी रहा है. वैसे जब हम डरते हैं तो वन में नहीं जाते और अगर जंगल में टाइगर में डर पैदा होता है तो वह हम पर हमला करता है."

मोहन यादव ने कहा प्रोफेशनल संवाद के साथ आत्मीय संबंध होंगे मजबूत (ETV Bharat)

सीएम ने कहा "ऐसा ही वाक्या पिछले दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अधिकारियों के साथ घूमते हुए देखने को मिला. रास्ते में टाइगर दिखाई दिया लेकिन उसने एक बार पलटकर देखा और फिर अपनी मस्ती में आगे चला गया. अधिकारियों ने बताया कि टाइगर को पता रहता है कि घूमने का पर्याप्त समय दे दिया अब वह आराम से जंगल में घूमेगा."

INDIAN FOREST SERVICE OFFICERS MEET
आईएएस और आईपीएस मीट के बाद अब आईएफएस मीट (ETV Bharat)

2 दिन होंगे कार्यक्रम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आईएफएस थीम गीत का विमोचन किया. इसके बाद रिटायर्ड आईएफएस और प्रदेश के पूर्व पीसीसीएफ डॉ. पीबी गंगोपाध्याय को वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया. यह अवॉर्ड उनकी पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने ग्रहण किया. आईएफएस मीट में दो दिन कई तरह के कार्यक्रम होंगे.

मीट के पहले दिन ग्रुप डांस, ग्रुप सांग, लेजी डांस, रैम्प वॉक जैसे सांस्क्रतिक कार्यक्रम होंगे. इसमें आईएफएस अधिकारी और उनके परिजन हिस्सा लेंगे. मीट के दूसरे दिन शनिवार को मैनिट कॉम्पलेक्स में खेलकूद प्रतियोगिता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके बाद रात्रि भोज होगा.

