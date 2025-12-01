ETV Bharat / state

एक्शन में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, करेंगे विभागों का रिव्यू, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों का वन टू वन रिव्यू करेंगे. मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सीआर बनेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे विभागों का रिव्यू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read
भोपाल : मध्य प्रदेश में सरकार के गठन को दो साल होने जा रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हर मंत्री के कार्यों की समीक्षा करेंगे. मंत्रियों के साथ वन टू वन में अगले 1095 दिन का सरकार वर्क प्लान भी तैयार होगा. इसके लिए मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है. रिव्यू बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे मंत्रियों का फीडबैक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज का ब्यौरा लेंगे. इसमें हर एक विभाग के कामकाज का रिव्यू किया जाएगा. किस विभाग ने दो साल में क्या परफार्मेंस दी है. मंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के आला अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग में ये रिव्यू किया जाएगा.

इसमें हर एक मंत्री को अपने विभाग का दो साल के कामकाज का पूरा लेखाजोखा सामने रखना होगा. एक तरीके से ये मंत्रियों की रिव्यू रिपोर्ट होगी. जिसके बाद उनकी सीआर लिखी जाएगी. मंत्री इस बैठक में अपने दो साल के कार्यकाल की खास उपलब्धियां भी गिनाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

मंत्रियों से पूछा जाएगा- कहां और कैसे चूके

दो साल के कार्यकाल में मंत्रियों से अपने विभाग में कहां कोई चूक हुई. किस योजना के क्रियान्वयन में विभाग कहां कितना पिछड़ा, ये समीक्षा भी होगी. मंत्रियों को अपनी कमियां भी गिनानी होंगी और जो काम के दौरान दिक्कतें आई हैं, उन पर भी चर्चा होगी. कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा. आगे फिर कैसे इनका निराकऱण किया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा.

1095 दिन का वर्क प्लान देना होगा

अगले तीन साल यानि 1095 दिन का वर्क प्लान भी मंत्रियों से पूछा जाएगा. आगामी 3 सालों के टारगेट क्या होंगे. और उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया क्या होगी. किस तरह से उस पर अमल होगा ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट मंत्रियों को प्रस्तुत करनी होगी.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर का कहना है "जवाबदेही बहुत जरूरी है और लक्ष्य भी. कहां पहुंचे और कहां चूके आगे के लक्ष्य के लिए कार्ययोजना क्या होगी, किसी भी सरकार को अगर जनता के पैमानों पर खरा उतरना है तो इसी मोड में चलना होगा. 20 साल से मध्य प्रदेश में भले बीजेपी की सरकार हो लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की अपनी परफार्मेंस रिपोर्ट होगी, वे ये जानते हैं. इसलिए उसी ढंग से काम कर रहे हैं."

रिव्यू मीटिंग का शेड्यूल जारी, पंचायत विभाग से शुरुआत

दो दिसंबर से रिव्यू मीटिंग शुरू हो रही है. 02 दिसम्बर को 04 विभागों की समीक्षा की जाएगी. पहले नंबर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की रिव्यू मीटिंग होगी. विधानसभा परिसर में ही होने वाली इस मीटिंग के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है. बाकी विभागों के लिए निर्धारित समय आधे घंटे का ही है. इसमें पंचायत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन, ऊर्जा नवीन और नवकरणीय उर्जा शामिल हैं.

8 और 9 दिसंबर को भी रिव्यू मीटिंग

03 दिसंबर को वल्लभ भवन में ये बैठक होगी. जिसमें 11 बजे से पहली बैठक लोक स्वास्थ्य विभाग की है. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल इस विभाग के मंत्री हैं. दूसरी बैठक सहकारिता विभाग की होगी. इसके बाद महिला बाल विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सामाजिक न्याय विभाग कृषि एवं किसान कल्याण उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग शामिल हैं. इसके बाद सीधे 08 और 09 दिसम्बर को बैठकें होंगी, जिसमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नगरीय विकास एवं आवास जनजातीय कार्य विभाग सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के साथ लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शामिल हैं.

