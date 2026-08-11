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संसद के गतिरोध पर मोहन यादव ने की राहुल गांधी से माफी की मांग, हेमंत खंडेलवाल ने भी उठाए सवाल

झारखंड के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया है कि छात्रों की बात करने वाले राहुल गांधी झारखंड के मामले में क्यों भाग खड़े हुए. उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर कहा कि राहुल गांधी को सीधी चुनौती है कि वे सदन का सामना करें. केन्द्र सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है.

भोपाल: दिल्ली में संसद की कार्यवाही बाधित होने पर सियासत में आवाजें मध्य प्रदेश से भी उठ रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि बीते 15 दिन से राहुल गांधी और विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. वे नए-नए हथकंडे अपनाकर देश और समाज को भ्रमित कर रहे हैं. राहुल गांधी एक तरफ छात्रों के हिमायती बनते हैं और दूसरी तरफ झारखंड के मामलों में भाग खड़े होते हैं. ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए."

'राहुल गांधी को बीजेपी की चुनौती'

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "राहुल गांधी को यदि वास्तव में देश के मुद्दों पर चर्चा और सवालों के जवाब चाहिए, तो उन्हें संसद चलने देना चाहिए. राहुल गांधी को भाजपा की सीधी चुनौती है कि वह सदन का सामना करें. केंद्र सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं."

झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का पूरा समर्थन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का झूठा आरोप लगाते हैं, झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं. जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में छात्रों पर किसी भी प्रकार का गोली चालन हुआ ही नहीं. सरकार द्वारा यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए जाने के बाद राहुल सदन में चर्चा से कतरा रहे हैं."

'झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज पर राहुल चुप क्यों?'

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "एक तरफ राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर मनगढंत आरोप लगाते हैं. लेकिन वहीं झारखंड में जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वहां उन पर हुए लाठी चार्ज पर राहुल गांधी पूरी तरह से चुप हैं."

हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "केंद्र सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है. छात्रों सहित हर विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी चर्चा करने को तैयार नहीं. राहुल गांधी आखिर लोकतंत्र का सामना क्यों नहीं करना चाह रहे, वह सदन में चर्चा में शामिल होने से क्यों भाग रहे हैं."

'झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का पूरा समर्थन'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का पूरा समर्थन है. बीजेपी केन्द्र में हो या राज्य में छात्रों से जुड़े हर विषय को पूरी गंभीरता से सुनती और उनके हर विषय को हल करने का पूरा प्रयास करती है लेकिन राहुल गांधी केवल राजनीति कर रहे हैं."