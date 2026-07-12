आज लाड़ली बहनों के खातों में गिरेंगे 1500 रुपए, अगस्त में बढ़ेगी राशि, राखी पर स्पेशल बोनस
अगस्त में मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को मिलेगी खुशखबरी, आज भिंड में लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : July 12, 2026 at 11:12 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों को प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. अगस्त माह में बहनों का विशेष पर्व रक्षा बंधन आने वाला है. रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों को एक बार फिर शगुन की राशि देने का विचार कर रही है. लाड़ली बहनों को शगुन की राशि के रुपए में 250 रुपए की राशि अतिरिक्त दी जा सकती है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाड़ली बहना योजना की 38 वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री जिला भिंड के लहार में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से ज्यादा बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1835 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे.
खातों में आज आएंगे 1500 रुपए
मध्य प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में शुरूआत से लेकर अभी तक 37 किस्तों में पैसा भेजा जा चुका है. अब 38वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खातों में एक बार फिर 1500 रुपए की राशि भेजी जा रही है. राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2025 से इस योजना में महिलाओं को मिलने वाली राशि में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की जा चुकी है.
कल लाड़ली बहनों के बैंक खाते में आएगी 38वीं क़िस्त!— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 11, 2026
लहार, जिला भिण्ड से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में राशि का अंतरण होगा। इस अवसर पर 56 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास भी होगा।
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दिनांक - 12 जुलाई, 2026… pic.twitter.com/0sExYct7a3
इसके बढ़ोत्तरी के बाद यह राशि 1250 रुपए मासिक से बढ़कर 1500 रुपए हो गई है. कार्यक्रम में लाड़ली बहनों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के अलावा 238.96 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो चुके विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा 83.33 करोड़ की लागत से तैयार 16 नई परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया जाएगा.
रक्षाबंधन पर बहनों को मिल सकता है शगुन
उधर, अगस्त माह में लाड़ली बहना योजना की 39 वीं किस्त जारी की जाएगी. अगस्त माह में बहनों का विशेष त्योहार रक्षाबंधन भी है. इस त्योहार पर लाड़ली बहनों के खातों में शगुन की राशि के रूप में अतिरिक्त पैसा डाला जा सकता है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है. शगुन के रूप में 250 रुपए की राशि अलग से दी जा सकती है. आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि 1 से 15 तारीख के बीच डाली जाती है. इस बार रक्षा बंधन का त्योहार 28 अगस्त को है, इसलिए माना जा रहा है कि राशि की राशि अलग से जारी की जाएगी. साल 2025 में रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपए की राशि राशि के रूप में दी गई थी.
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59 हजार करोड़ मिल चुके बहनों को
सल 2023 में शुरु हुई लाड़ली बहनों योजना के तहत जून 2026 तक 37 मासिक किस्तों की राशि जारी की जा चुकी है. जून 2023 से अभी तक महिलाओं के खातों में 59596 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली जा चुकी है. योजना के शुरुआत में इस योजना की पात्र महिलाओं को सिर्फ 1 हजार रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया था. इसके बाद नवंबर 2025 में इस योजना में मासिक राशि को बढाकर 1500 रुपए किया गया है.
यदि वर्ष वार देखा जाए तो राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना पर 14726.05 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को बांटी थी. साल 2024-25 मे 19051.53 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को बांटी गई. जबकि इस साल मई 2026 तक महिलाओं को खातों में 5491.62 करोड की राशि बांटी जा चुकी है.
योजना में नए हितग्राहियों के नहीं जुड़ेंगे नाम
इस योजना के तहत प्रदेश की सवा करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है. इस योजना के शुरू होने के बाद से अब कई और महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हुई हैं, लेकिन फिलहाल सरकार नए हितग्राहियों को जोडने को तैयार नहीं है. पिछले विधानसभा सत्र में इसको लेकर पूछे गए कई सवाल के लिखित जवाब में सरकार नए हितग्राहियों को जोड़ने से फिलहाल इंकार कर चुकी है.