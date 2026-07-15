मोहन यादव ने किया मिनिस्टर के डिमोशन का फैसला, लखन पटेल का काम खुद करेंगे मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश के मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग लिया गया वापस, मंत्रीमंडल में हो सकते हैं बड़े फेरबदल, फिलहाल मोहन यादव खुद देखेंगे पशुपालन विभाग
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 12:49 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के एक प्रमुख विभाग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग मोहन यादव सरकार ने वापस ले लिया गया है. ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद देखेंगे. राज्यशासन की अधिसूचना के मुताबिक अब मंत्री लखन पटेल के पास अब केवल आनंद विभाग की जवाबदारी रहेगी.
मंत्री लखन पटेल ऐसे हुए डिमोट
मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के पास अब तक पशुपालन विभाग के साथ आनंद विभाग की जवाबदारी थी. लेकिन उनसे पशुपालन विभाग ले लिया गया है. अब ये विभाग भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ही पास रहेगा. इसके पहले गृह और जेल समेत सामान्य प्रशासन विभाग की जवाबदारी मुख्यमंत्री के ही पास है. लखन पटेल मध्यप्रदेश में स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री हैं. पशुपालन विभाग ले लिए जाने के बाद लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग की जवाबदारी है, इसे राजनीतिक गलियारों में मंत्री के डिमोशन की तरह देखा जा रहा है.
मध्यप्रदेश के अन्य विभागों में फेरबदल की संभावना
संभावना जताई जा रही है कि आगे मध्यप्रदेश में जल्द मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है. हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक-एक विभाग की समीक्षा की थी और ढाई साल के कार्यकाल के आधार पर मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था. हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई थी. माना जा रहा है कि लखन पटेल से पशुपालन विभाग लिया जाना उसी रिव्यू का नतीजा है.
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2023 से संभाले थे पशुपालन विभाग की जवाबदारी
मंत्री लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं. 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लखन पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन और डेयरी विभाग की जवाबदारी सौंपी गई थी. 2026 को मोहन सरकार किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है, जिसमें पशुपालक किसानों पर भी खास फोकस है. माना जा रहा है कि मोहन सरकार मंत्री लखन पटेल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे. हालांकि, मंत्रीमंडल में फेरबदल को ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों से भी जोड़कर देखा जा रहा है.