लाड़ली लक्ष्मी के बाद अब बनेगी सरस्वती, ड्राप आउट बच्चियों के लिए मोहन सरकार का स्पेशल प्लान
सरस्वती योजना की शुरुआत करने जा रही है मोहन यादव सरकार, ड्राप आउट लड़कियों को फिर से मिलेगा पढ़ाई करने का मौका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 1:52 PM IST
रिपोर्ट: शिफाली पांडे
भोपाल: बेटियों को कोख से लेकर घर में जगह दिलाने नई सरकारी पहल करने वाले मध्य प्रदेश में अब ड्राप आउट बेटियों की आगे की पढ़ाई आसान करने की तैयारी है. मोहन सरकार अब बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली बेटियों की पढ़ाई पूरी करवाने ये शुरुआत करने जा रही है. महिला बाल विकास विभाग की 'सरस्वती योजना' का मकसद उन ड्राप आउट बेटियों की पूरी पढ़ाई करवाना है, किसी वजह से जिनकी पढ़ाई माध्यमिक हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी स्तर पर छूट गई हो. वो बेटियां फिर से किताबों और क्लासरुम का रुख कर सकें.
लाड़ली लक्ष्मी के बाद अब 'सरस्वती' बनाएगी मोहन सरकार
बेटियों के लिए योजनाओं की शुरुआत में देश में अव्वल रहे मध्य प्रदेश में अब बेटियों के शिक्षा के स्तर को सुधारने का बीड़ा मोहन सरकार ने उठाया है. परिस्थितिवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बेटियों को अब सरकार आगे की पढ़ाई का मौका देगी. इसके लिए बाकायदा ड्राप आउट छात्राओं का डाटा तैयार होगा और फिर उन्हें दुबारा क्लासरुम से कनेक्ट किया जाएगा. इस योजना को सरस्वती नाम दिया गया है. इस योजना की लाभार्थी वे सभी लड़कियां होंगी, जिन्होंने आर्थिक दिक्कतों अथवा सामाजिक बंदिशों की वजह से स्कूल छोड़ दिया.
ओपन स्कूल के जरिए फिर शुरु करेंगी पढ़ाई
महिला बाल विकास विभाग की इस योजना को इस तरह से प्लान किया गया है कि, ड्राप आउट छात्राएं राज्य ओपन स्कूल से दुबारा पढ़ाई शुरु कर सकें. खास बात ये है कि जो छात्राएं दुबारा पढ़ाई करेगी उन्हें स्टडी मटेरियल के अलावा क्लासेस मेंटर्स की सुविधा भी दी जाएगी. इसके लिए पहले विभाग प्रदेश भर में पहले ड्राप आउट लड़कियों का सर्वे कराएगा. जो बच्चियां पढाई पूरी कर लेंगी उन्हे बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इनरोल इन्हीं छात्राओं को आगे रोजगार के अवसर भी मुहैया कराने के प्रयास होंगे.
टॉयलेट नहीं होने से 3.5 लाख लड़कियों ने स्कूल छोड़ा
मध्य प्रदेश में छात्राओं के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत ज्यादा है. बीते साल तक प्रदेश के 11 हजार से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं था. जिसकी वजह से 3.5 लाख छात्राओं ने बीच में ही स्कूल छोड़ दी. यह असुविधा न केवल छात्राओं का भविष्य प्रभावित करती है, बल्कि समाज के विकास के योगदान को भी प्रभावित करती है.