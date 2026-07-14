ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार की अगली कैबिनेट में लगेगी UCC पर मुहर, टेक होम राशन की बदलेगी व्यवस्था

यूसीसी के लिए गठित की गई समिति ने एक दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी के लिए बैंकों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी की व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया.

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी. जगदीशपुर का पहले इस्लाम नगर नाम था. इस कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि सहित कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में निर्णय लिया गया है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के लिए भी बैंकों को सरकारी गारंटी की व्यवस्था लगातार जारी रखी जाएगी. इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़ी योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय

कैबिनेट में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए दिसंबर 2026 तक प्रदेश के युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे. इसके आधार पर साल 2027 में युवाओं से जुड़ी योजनाओं और फैसलों को लिया जाएगा.

जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन का निर्णय

कैबिनेट की बैठक में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन कर निर्णय लिया गया. इससे जीएसटी से जुड़े विवाद होने पर इसकी अपील बोर्ड में की जा सकेगी. इससे जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल किए जाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कारोबारियों को राहत मिल सके. इससे सरकार को उम्मीद है कि एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचेगा.

दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च

प्रदेश में पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया. इसके अलावा कैबिनेट में टेक होम राशन की व्यवस्था बदलने का भी निर्णय लिया गया. अब प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को टेक होम राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है. विभाग ही चयनित स्व-सहायता समूह के माध्यम से यह राशन पहुंचाने का काम करेगा. अभी तक यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित की जा रही थी.