मोहन यादव ने बदली शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना, सुभद्रा योजना में राशि बदली

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि 1250 से 1500 बढ़ने के साथ ही इस योजना का नाम भी मोहन यादव सरकार बदलेगी.

LADLI BEHNA NAME CHANGED
लाड़ली बहना का नाम बदलकर होकर सुभद्रा योजना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:21 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 5:45 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बेशक पिछले 22 साल से है. लेकिन बीते दो साल से सरकार का चेहरा बदल गया है. मोहन यादव लगातार अपने फैसलों के साथ इस बदलाव को दर्ज भी करा रहे हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले लागू की गई लाड़ली बहना योजना इसकी ताजा मिसाल होगी. इसके पहले बीते दो साल में मोहन यादव शिवराज सरकार के 05 फैसले पलट चुके हैं.

नामकरण का बड़ा सियासी संदेश भी

लाड़ली बहना योजना लाड़ली लक्ष्मी के बाद शिवराज सरकार में लागू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से थी. इन्हीं योजनाओं के बूते रिश्तों की राजनीति के माहिर खिलाड़ी शिवराज की ब्रांडिग भाई और मामा से हुई थी. अब लाड़ली बहना योजना का नाम सुभद्रा योजना किए जाने से सिर्फ नाम में बदलाव नही होगा. इसके नए नामकरण का बड़ा सियासी संदेश भी है और मोहन के साथ नया कनेक्ट भी.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया (ETV BHARAT)

बहनें लाड़ली ही रहेंगी, अब मोहन की सुभद्रा हो जाएंगी

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की वो योजना जिस पर सरकार सबसे बडा बजट रखे हुए है. योजना के लागू होने के बाद उसकी राशि में भी बदलाव हुआ है. लेकिन बड़ी बात ये कि सरकार उसका नाम भी बदलने जा रही है. एक ही पार्टी की सरकार में अमूमन नाम बदले जाने के मामले कम सामने आते हैं. लेकिन मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश ही नहीं, बाकी बीजेपी शासित राज्यों में लागू इस योजना का नाम इसके लागू होने के करीब ढाई साल बाद आखिरकार बदल दिया.

लाड़ली बहनों को इस बार से मिलने जा रही 1500 की किश्त के साथ वे लाड़ली नहीं सुभद्रा कहलाएंगी और सुभद्रा योजना की लाभार्थी बन जाएंगी.

LADLI BEHNA NAME CHANGED
भाईदूज पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी की महिला नेत्री (ETV BHARAT)

लाड़ली नाम में आत्मीयता तो सुभद्रा में सम्मान

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं "नाम में क्या रखा है. ऐसी बात नहीं. जिस तरह से मोहन यादव काम कर रहे हैं, वैचारिक अनुष्ठान के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें आप देखेंगे कि एक ही योजना के ये बदले गए नाम कितना अंतर पैदा कर देते हैं. बात दो अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल या उनके दिए नाम की नहीं है."

"आप फर्क देखिए लाड़ली एक आत्मीयता का संबोधन बेशक हो सकता है. लेकिन जब आप बहन को सुभद्रा कहते हैं. कृष्ण की बहन सुभद्रा तो उसका मान कितना बढ़ जाता है. फिर बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री मोहन की सुभद्रा इसमें आत्मीयता भी है और सम्मान भी."

LADLI BEHNA NAME CHANGED
शिवराज की योजनाओं के नाम बदलने में लगे मोहन यादव (ETV BHARAT)

ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, जनता काम देखे

लाड़ली बहना योजना का नाम सुभद्रा योजना किए जाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है "भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सम्मान और सशक्तिकरण के साथ बहनों का जीवन स्तर उठाने के लिए कृत संकल्पित है. नाम में कुछ नहीं रखा. और वैसे भी ये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का विशेषाधिकार है. विशेष ये है कि मोहन यादव की कैबिनेट ने इस योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी. विशेष ये है कि बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती है."

क्या नाम बदलना दो नेताओं के बीच नूराकुश्ती है

कांग्रेस इसे केवल एक योजना का नाम बदले जाने की निगाह से नहीं देख रही. कांग्रेस का नजरिया है कि ये बीजेपी के ही दो नेताओं के बीच चल रही नूराकुश्ती है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कहते हैं "दो दशकों से मध्यप्रेदश में बीजेपी की सरकार है. लेकिन ऐसा लगता है कि बीते दो साल से दो नेताओं के बीच नूरा कुश्ती चल रही है."

"शिवराज सरकार के 05 फैसले तो पहले ही बदल चुकी है मोहन सरकार. अब शिवराज सरकार में दिया गया योजना का नाम भी बदल दिया गया है. बदल दीजिए ये उनकी आपसी राजनीति है लेकिन लाड़ली बहनों को जो 03 हजार की राशि दी जानी थी, वो तो पूरा कीजिए."

मोहन राज में शिव राज के वो फैसले जो बदले

  • लाड़ली बहना योजना का सुभद्रा योजना कर दिए जाने से पहले भी बीते दो साल में शिवराज सरकार के कई फैसले मोहन सरकार में पलटे हैं. मध्यप्रदेश गान जो शिवराज सरकार की ही देन था, उसे लेकर फैसला लिया गया कि सरकारी आयोजनों में ये ना कार्यक्रम से पहले बजेगा ना खड़े होने की अनिवार्यता होगी. दलील ये दी गई कि ये गान भारत के राष्ट्रगान से बढ़कर नहीं है.
  • अलग-अलग विभाग के तौर पर काम कर रहे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्थिति ये थी कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में इसके दो मंत्री भी हुआ करते थे. मोहन यादव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में सवा महीने के भीतर ये दोनों विभाग को एक कर दिया.
  • इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो सीपीए बंद कर दिया गया था. मोहन यादव ने सालभर बाद ही उसे 30 अगस्त 2024 में उसको दुबारा से शुरू करवा दिया.
  • आमजनों के लिए मुसीबत बने बीआरटीएस भी शिवराज सरकार के दौर में लिया गया था फैसला. जिसे मोहन सरकार ने दुरुस्त किया. राजधानी भोपाल समेत इंदौर में भी बीआरटीएस तत्काल हटा दिए. सड़कें चौड़ी हो गई.
  • इसी तरह से विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने 2022 के पहले की अवैध कॉलोनी वैध करने का जो निर्णय लिया था, मोहन यादव ने इस फैसले को पलटते हुए तय किया कि इन्हें वैध नहीं किया जाएगा. बल्कि दंड के साथ जुर्माना वसूला जाएगा.
