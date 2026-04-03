ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 35 साल सेवा पर चौथा समयमान, 15 लाख टीचर्स की बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा 1.80 लाख एरियर

मध्य प्रदेश के टीचर्स के लिए खुशखबरी, 35 साल की सेवा पर मिलेगा चौथा समयमान का लाभ, तगड़ी एरियर मिलने की उम्मीद.

MADHYA PRADESH TEACHERS ARREARS
मध्य प्रदेश में 35 साल सेवा पर चौथा समयमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए चतुर्थ क्रमोन्नति यानि फोर्थ टाइम स्केल लागू करने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. अब 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतनमान का लाभ मिलेगा. यह व्यवस्था 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी. इससे प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा और उन्हें सवा लाख से लेकर करीब 1.80 लाख रुपए तक का एरियर भी मिल सकता है.

35 साल की सेवा पर मिलेगा अतिरिक्त वेतनमान
अब तक शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति का लाभ मिलता था, लेकिन 35 साल की सेवा पूरी करने पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. वहीं सरकार के नए आदेश के बाद अब चौथा समयमान भी दिया जाएगा. इससे लंबे समय से सेवा दे रहे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई थी.

mp Teachers salary hike
35 साल की सेवा पर मिलेगा अतिरिक्त वेतनमान (ETV Bharat)

अलग-अलग पदों के अनुसार तय किया गया वेतनमान
सरकार के आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक वर्ग को 15,600 से 39,100 रुपए का वेतनमान और 5,400 रुपए ग्रेड-पे मिलेगा. सातवें वेतनमान में यह एल-12 स्तर के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 रुपए तक होगा. वहीं माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को 15,600 से 39,100 रुपए वेतनमान के साथ 7,600 रुपए ग्रेड-पे मिलेगा. जबकि सातवें वेतनमान में यह एल-14 स्तर के अंतर्गत 79,900 से 2,11,700 रुपए तक होगा.

करीब 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस फैसले से लाभान्वित होंगे. इसमें प्राथमिक शिक्षक, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, विज्ञान और आईटी शिक्षक समेत कई श्रेणियां शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

1 जुलाई 2023 से लागू, मिलेगा एरियर
सरकार ने इस व्यवस्था को 1 जुलाई 2023 से लागू माना है. जिन शिक्षकों ने इस तारीख तक 35 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें उसी तारीख से एरियर दिया जाएगा. वहीं 2023 से 2026 के बीच सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को उनकी पात्रता की तारीख से एरियर मिलेगा. इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. वित्त विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

घोषणा के बाद अब जारी हुए आदेश
चतुर्थ समयमान देने की घोषणा वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. बाद में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पदोन्नति से आए शिक्षकों सहित सभी पात्र शिक्षकों को इसका लाभ देने की घोषणा की थी. अब आदेश जारी होने के बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को इसका फायदा मिल सकेगा.

TAGGED:

MOHAN YADAV GOVT
MADHYA PRADESH TEACHERS ARREARS
TEACHERS RECEIVE 4TH TIME SCALE
MP TEACHERS PROMOTION POLICY
MP TEACHERS SALARY HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.