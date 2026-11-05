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मध्य प्रदेश IPS ट्रांसफर, नारकोटिक्स से साइबर तक चेंज, अवधेश गोस्वामी बने DGP के नए राइट हैंड

आधी रात 8 IPS अफसरों के तबादले ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में आईपीएस अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत आठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

अवधेश गोस्वामी को मिली नई जम्मेदारी