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प्रमोशन या झटका! 13 जुलाई को हाईकोर्ट का फैसला, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की धड़कने हाई

सीएम की सक्रियता, लेकिन विभागों में छुट्टी करीब 10 साल बाद प्रदेश शुरु हुई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है. जिन विभागों में अब तक प्रमोशन आदेश जारी नहीं हुए हैं, वहां की प्रगति पर मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे नजर रखेगा. सभी विभागों को पदोन्नति से जुड़ी पूरी जानकारी |ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति और उसका लाभ मिल सके.

उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मिशन मोड में दिख रहे हैं. उन्होंने इसकी निगरानी सीएम हाउस करने के निर्देश दिए हैं. इस बीच हाई कोर्ट में पदोन्नति को लेकर 13 जुलाई को मोहन सरकार अपना जबाव पेश करेगी. इसके बाद कोर्ट अंतिम निर्णय देगा. ऐसे में कर्मचारियों को डर है कि यदि कोर्ट फिर से रोक लगाता है, उनके प्रमोशन में भी अड़ंगा लग जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरु कर दी है. सभी विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर रहे हैं. इनको विभागीय प्रमोशन कमेटियों के बीच रखा जा रहा है. जिससे इनकी सीआर समेत अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर जल्द पदोन्नत आदेश किया जा सके.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया की समीक्षा करें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दें. लेकिन आज 11 जुलाई को शनिवार और 12 जुलाई को रविवार होने के कारण विभागों में पदोन्नति को लेकर कोई काम नहीं होना, जबकि 13 जुलाई सरकार अपना जबाव पेश करेगी. इसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी.

कोर्ट ने रोक लगाई तो क्या प्रमोशन होगा रिवर्ट

कर्मचारी नेता उमांशकर तिवारी के अनुसार, ''महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की एक चिठ्ठी के बाद प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया शुरु हो गई है. उनके पत्र में उल्लेख था, कि प्रमोशन पर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है.'' तिवारी का कहना है कि, ''जब कोई रोक नहीं थी, तो सरकार ने इतने लंबे समय तक प्रमोशन प्रक्रिया को लंबित क्यों रखा. जबकि इस बीच लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के उसी पद पर रिटायर हो गए, जिनमें उनकी नियुक्ति हुई थी.'' तिवारी का कहना है कि महाधिवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि, ''2023 के नियमों के तहत पदोन्नति नहीं होगी. जबकि अंतिम फैसला कोर्ट को करना है. यदि मान लें कि कोर्ट पदोन्नति के प्रक्रिया में रोक लगती है, तो क्या जिनकों प्रमोशन मिल गया है, उनका प्रमोशन वापस होगा.''

डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा, सीएम ऑफिस से निगरानी

पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधी मानिटरिंग का फैसला किया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अब तक जारी किए गए और लंबित पदोन्नति आदेशों का पूरा विवरण निर्धारित आनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें. अगले सप्ताह मुख्यमंत्री स्वयं विभागवार समीक्षा करेंगे और यह जानेंगे कि किन विभागों में प्रक्रिया तेज है और कहां अभी भी फाइलें लंबित हैं. बता दें कि सरकार की इस पहल से प्रदेश के करीब एक से डेढ़ लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है."

प्रमोशन प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने नई पदोन्नति नीति के तहत सभी विभागों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार इसे कानूनी राय के आधार पर लिया गया एक वैधानिक और सही फैसला बता रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष केएस तोमर ने इस नई नीति का कड़ा विरोध किया है. सपाक्स का आरोप है कि सरकार ने इस नीति को तैयार करते समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी की है. संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, तो वे इसके खिलाफ अदालत का रुख करेंगे और साथ ही पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे.