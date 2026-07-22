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गांव में मुस्लिम नहीं फिर कैसे बंटा मुआवजा! केन बेतवा प्रोजेक्ट री-लोकेशन में गडबड़ी, होगी जांच

नेता प्रतिपक्ष उमेश सिंघार ने केन बेतवा परियोजना के पुनर्वास में घोटाले के लगाए आरोप, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के दिए आदेश. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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केन बेतवा परियोजना के मुआवजे जांच कराएगी सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:17 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 3:03 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत छतरपुर और पन्ना जिला के प्रभावित परिवारों के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण को लेकर अब तक हुई कार्रवाई की सरकार जांच कराएगी. नेता प्रतिपक्ष उमेश सिंघार द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''इस पूरे मामले की जांच 1 महीने के अंदर कराकर निराकरण कर दिया जाएगा. सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कष्ट हो.''

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछे तीन सवाल
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत छतरपुर एवं पन्ना जिले के विस्थापित परिवार और प्रभावितों को भूमि अधिकरण मुआवजा पुनर्वास पैकेज की राशि न दिए जाने का मुद्दा उठाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''मैंने अपने सवाल में तीन अलग-अलग सवाल पूछे हैं. मंत्री को इन तीनों के अलग-अलग जवाब देना चाहिए.'' नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''मुआवजा को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं. एक गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन 8 लोगों को मुआवजा बांट दिया गया.''

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मोहन यादव का सदन में ऐलान (ETV Bharat)

पुनर्वास के नाम पर करोड़ों के घोटाले के आरोप
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, ''क्या विधानसभा की एक संयुक्त कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच सरकार कराएगी. 613 परिवार आखिर मुआवजे की प्रक्रिया से कैसे छूट गए. एक ऐसे सरपंच ने अपने अंगूठे दस्तावेज पर लगाए जो उस समय सरपंच ही नहीं था. मुआवजा के नाम पर कुछ लोगों को ₹1200 दिए गए. आखिर इतनी कम राशि में घर कैसे बनाया जा सकेगा. पुनर्वास के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है. जो गांव में रहते ही नहीं थे उन्हें मुआवजा दे दिया गया पुनर्वास के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है.''

मंत्री ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ
नेता प्रतिपक्ष के सवाल के जवाब में मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि, ''पन्ना जिले में केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के कुल 7 गांव के 1321 परिवारों का विस्थापन किया गया और कुल आठ गांवों के 644 खातेदार अधिग्रहण से प्रभावित है. इसी तरह छतरपुर में कुल 14 गांव और कल 3718 परिवार विस्थापित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं. सभी पात्र परिवारों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है.'' मंत्री ने कहा कि, ''ऐसे करीब 10 मामले रह गए हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है. यदि इसके बाद भी कुछ और मामले रह गए हैं तो संबंधित कलेक्टर को आदेश जारी कर जांच कर ली जाएगी.''

मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''इस पूरे मामले की संसदीय समिति की जांच कराई जानी चाहिए.'' जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''यदि केन बेतवा परियोजना के पुनर्वास या मुआवजे को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो. 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच कर निराकरण कर दिया जाएगा.'' विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, ''केन बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्वास को लेकर लंबे समय से काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इसलिए नेता प्रतिपक्ष को अब संतुष्ट होना चाहिए.''

Last Updated : July 22, 2026 at 3:03 PM IST

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