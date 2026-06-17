ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस न होने से अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटका, चूल्हे बुझने की नौबत

उधार का राशन, घर में चूल्हे बुझने की नौबत बता दें कि, पिछले कई महीनों से मानदेय न मिलने के कारण अतिथि शिक्षकों के सामने रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई घरों में राशन के लाले पड़ गए हैं और चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है. मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, दूध और सब्जी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए इन शिक्षकों को दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है. दुकानदारों ने भी अब इन्हें उधार सामान देना बंद कर दिया है, जिससे इन परिवारों की हालत और बदतर होती जा रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ हजारों अतिथि शिक्षक सिस्टम की तकनीकी खराबी के तंगहाली और कठिन दौर से गुजर रहे हैं. दरअसल तकनीकी कमियों और विभाग के दोहरे मापदंडों की वजह से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों का सितंबर और अक्टूबर 2025 का मानदेय पिछले कई महीनों से अटका हुआ है. हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां नियमित शिक्षकों को बिना ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के वेतन भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर अतिथि शिक्षकों को सिर्फ मोबाइल और नेटवर्क की तकनीकी खामियों के चलते मानदेय से वंचित कर दिया गया है.

तकनीकी खामी और संसाधनों की कमी

अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया कि, ''शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से ही अतिथि शिक्षकों के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जुलाई 2025 का मानदेय भी उन्हें बेहद विलंब से 17 अक्टूबर के बाद मिला था. इस भारी आर्थिक तंगी के कारण कई शिक्षक समय पर स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं कर सके. मोबाइल फोन की अनुपलब्धता, खराब नेटवर्क और ई-अटेंडेंस पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों की वजह से शुरुआती महीनों में उनकी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाई. हालांकि शिक्षकों ने विद्यालय के ऑफलाइन उपस्थिति रजिस्टर में अपनी नियमित सेवाएं दर्ज की हैं.''

सिस्टम की तकनीकी खराबी से तंगहाल हुए अतिथि शिक्षक (ETV Bharat)

बढ़ता कर्ज और बीमारी का डबल अटैक

भोपाल जिले के निपानिया सुखा स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक रामस्वरूप गुर्जर बताते हैं कि, ''हाल ही में उनकी पथरी का ऑपरेशन हुआ, जिसमें लगभग 50,000 रुपये का खर्च आया. मानदेय न मिलने से वे नया मोबाइल नहीं खरीद पाए और अब उनका सितंबर का मानदेय रोक दिया गया है, जिससे वे कर्ज के दलदल में फंस गए हैं.'' वहीं सीहोर जिले के अहमदपुर स्कूल के अतिथि शिक्षक देवेन्द्र शाक्य की कहानी भी अलग नहीं है. पांच महीने की बेरोजगारी, बीमारी के खर्चे और मानदेय में देरी के कारण वे संसाधन नहीं जुटा पाए, जिससे उनका सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का भुगतान अटक गया है.

आर-पार की लड़ाई के मूड में अतिथि शिक्षक संघ

संघ के सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया कि, ''शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के इस रवैये से अतिथि शिक्षकों में काफी आक्रोश है.'' उन्होंने मांग की है कि ''प्रभावित शिक्षकों का रुका हुआ मानदेय तत्काल ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाए. साथ ही भविष्य के लिए ऑफलाइन हाजिरी को मान्य करने की एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए.'' संघ ने साफ चेतावनी दी है कि, ''यदि सरकार ने उनकी इस जायज मांग पर जल्द ही सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो पूरे प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.''