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मोहन यादव सरकार का फील्ड फ्राईडे, एयर कंडीशंड ऑफिस छोड़ मैदान में होंगे अधिकारी

मध्य प्रदेश में हर वीक मैदान में होंगे अधिकारी. ऑनलाइन-ऑफलाइन सारी मीटिंग्स रहेंगी रद्द, जनता की समस्याओं पर फोकस. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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मोहन सरकार ने शुरू किया फील्ड वाला फ्राईडे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:52 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 7:53 AM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार का शुक्रवार अब से 'फील्ड वाला फ्राइडे होगा'. दरअसल, सरकार इस शुक्रवार से सीधे जनता के द्वार पहुंचेगी. 7 अगस्त से शुरु हो रहा ये अभियान पांच महीने यानी आठ जनवरी 2027 तक चलेगा. इस दौरान आम लोगों की शिकायत के तुरंत समाधान के साथ जो जनहित की योजनाएं हैं, उनकी जमीनी मॉनिटरिगं की जाएगी.

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों के अलावा कलेक्टर और कमिश्नर को इस अभियान के लिए जरुरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. तय कर दिया गया है कि हर वीक 'फील्ड वाला फ्राइडे' ही होगा. सीएम हेल्पलाइन के मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियो को ये भी कहा गया है कम खर्चों के साथ वाहनों की पूलिग करें.

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सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश (Etv Bharat)

हर वीक मैदान पर होंगे अधिकारी, मीटिंग रद्द रहेंगी

सात अगस्त से शुरु हो रहे इस अभियान में हर सप्ताह के पांचवे दिन यानी शुक्रवार को ये अभियान चलेगा. इस दिन सारे अधिकारी फील्ड पर रहेंगे. लिहाजा जन विश्वास अभियान के दिन विभागाध्यक्षों से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक किसी भी तरह की ऑनलाइन व अथवा ऑफलाइन मीटिंग या रिव्यू मीटिंग नहीं रखी जाएगी. हांलाकि, अधिकारियों को ये छूट रहेगी कि वे जिले और क्षेत्र का चुनाव अपने प्रशासनिक सुविधा विभागीय आवश्यक्ता और प्राथमिकता से कर सकें.

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अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी सप्ताह में किसी अपरिहार्य कारणों से विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव-सचिव फील्ड में नही जा सकें तो इसकी इसकी पूर्व सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी. ये व्यवस्था विभागध्यक्षों के लिए भी होगी.

सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई पर ज्यादा फोकस

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं. उसमें ये कहा गया है कि ये सभी विभागों की जवाबदारी है कि वे हर सप्ताह अपने-अपने विभाग से संबंधित सी.एम हेल्पलाइन, जनसुनवाई व लोकसेवा गारंटी अधिनियम में आने वाले मामलों का रिव्यू करें. इसके अलावा ये भी देखें कि बिना वजह कोई शिकायत लंबे समय से पेंडिग तो नहीं है. जो डेडलाइन तय की गई है उसी में इन मामलों का निराकरण हो जाना चाहिए. विभाग के जो विभाध्यक्ष कार्यालय हैं उन्हे ये निर्देश भी दिए गए हैं कि संभाग में पदस्थ अपर संचालक सयुक्त संचालक हैं वे भी अनिवार्य रूप से अपने जिलों में विभागीय कार्यों का रिव्यू करें, और फील्ड पर जाएं.

Last Updated : August 6, 2026 at 7:53 AM IST

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