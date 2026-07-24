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NEET के मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स को डबल राहत देगी मोहन यादव सरकार, फीस होगी कम

मध्य प्रदेश के नीट टॉपर छात्रों के लिए खुशखबरी, फीस में एक तिहाई की राहत देगी मोहन यादव सरकार, मेडिकल की सीटें भी बढ़ी.

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नीट टॉपर स्टूडेंट को डबल राहत देने की तैयारी में सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:18 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 2:24 PM IST

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भोपाल: नीट पेपर लीक मामले पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नीट टॉपर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश सरकार मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में एक तिहाई की राहत दे सकती है. इसके अलावा 2026 में मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए मध्य प्रदेश में इस वर्ष सीटें बढ़ाकर 6020 कर दी गई हैं.

मध्य प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई सस्ती, टॉपर्स के लिए ऑफर
दिल्ली में नीट पेपर लीक समेत शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नीट के टॉपर्स के लिए बड़ी राहत की खबर दी है. नीट में मेरिट में जगह बनाने वाले छात्रों की फीस में सरकार एक तिहाई की कटौती करने जा रही है. मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए इस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मेडिकल की एजुकेशन सस्ती करने जा रही है.

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मध्य प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई सस्ती, टॉपर्स के लिए ऑफर (ETV Bharat)

इस साल से मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ गई हैं सीटें
मेरिट के स्टूडेंट को फीस में राहत देने के साथ अब मेडिकल कॉलेजों की सीट में भी बढोत्तरी कर दी है. इस सीट में बढोत्तरी से मेरिट में आने वाले छात्रो को दोहरा लाफ मिलेगा. एत करफ फीस कम और दूसरी तरफ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल सकेगा. एक तरह से मेरिट के नीट एस्पिरेंट को बढ़ी हुई सीट के साथ कम फीस का भी फायदा मिलेगा. मैनेजमेंट कोटे में स्टूडेंट्स का एडमिशन नीट मेरिट के आधार पर राज्य सरकार की जाने वाली काउंसलिंग के जरिए होगा.

2026 में मेरिट में आए छात्रों के लिए इतनी सीटे बढ़ी
मध्य प्रदेश में 2023 के मुकाबले वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेजों में मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए सीट बढ़ा दी गई हैं. वर्ष 2023 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटें 4675 थीं, इनमें से सरकारी कॉलेजों में 2275 सीटें और निजी कॉलेजों में 2400 सीटें थी. इनमें से मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4315 सीटें तय की गई थीं, इसमें सरकारी कॉलेजों में 2215 और निजी कॉलेजों में 2040 सीटें रखी गई थीं.

इस साल इसमें इज़ाफा कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेजों में बढ़कर 6020 हो गई हैं. इसमें सरकारी कॉलेजों में 3020 जबकि निजी कॉलेजों में तीन हजार सीटों का कोटा तय किया है. वहीं मेरिट स्टूटेंड के लिए 4520 सीटें रखी गई हैं. सरकारी कॉलेजों में 3020 और प्राइवेट कॉलेजों में 1500 सीटें मैरिट स्टूडेंट्स का कोटा हैं.

Last Updated : July 24, 2026 at 2:24 PM IST

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