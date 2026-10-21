मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकता का UPS का विकल्प! दिसंबर की रिपोर्ट पर नजर

मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकता का UPS का विकल्प! दिसंबर की रिपोर्ट पर नजर
मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा अपडेट, यूपीएस लागू करने पर मंथन कर रही है सरकार. फिरोज जहां की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 3:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की लगातार उठ रही मांग के बीच राज्य सरकार अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS का विकल्प देने पर गंभीरता से सोच विचार कर रही है. दिसंबर के अंत तक आने वाली रिपोर्ट पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की नजर रहेगी. हालांकि कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ ही दिए जाने की मांग की है.
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में की UPS लागू
बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू की है. जिसमें पात्र कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले रिटायरमेंट के बाद आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी. इसके अलावा 10 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है.
दूसरे राज्यों की व्यवस्था भी देख रही समिति
इस योजना को प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं, वित्तीय भार और प्रशासनिक पहलुओं की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है. यह समिति अन्य राज्यों में लागू पेंशन नियमों की स्टडी कर रही है और साथ ही कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव जुटा रही है. समिति यह समझने की कोशिश कर रही है कि योजना लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और सरकारी खजाने पर इसका कितना असर पड़ेगा. समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य सरकार तय करेगी कि कर्मचारियों को UPS चुनने का विकल्प दिया जाए या नहीं.
रिटायरमेंट के बाद मिलेगी पेंशन
अगर UPS लागू हो जाता है तो इससे कर्मचारियों को बहुत फायदा मिलेगा. रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी. जिससे उनके घर चलाना आसान होगा. इसके अलावा अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन दी जाएगी. समिति को इस साल दिसंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट मोहन यादव सरकार को सौंपनी है. उसके बाद ही पता चलेगा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलता है या नहीं.
कर्मचारी संघ बोला- पुरानी ही पेंशन दी जाए
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि, ''मध्य प्रदेश एवं देश में जो कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी (OPS) पेंशन ही दी जाए. एनपीएस-यूपीएस के नाम पर कर्मचारियों को भ्रमित नहीं किया जाए. सरकार की UPS पेंशन योजना जो 25 साल की सेवा में 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी तो सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. जो कर्मचारी जिंदगी भर सेवाएं जनता की सेवा के लिए समर्पित करता है उसको उसके बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन पुरानी पेंशन ही प्रदान ही जाना चाहिए.''
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा की "कर्मचारी संगठन पूर्व से ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं. यदि सरकार पुरानी पेंशन लागू करती है तो कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय होगा."