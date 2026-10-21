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मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकता का UPS का विकल्प! दिसंबर की रिपोर्ट पर नजर

मध्य प्रदेश में UPS का विकल्प ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की लगातार उठ रही मांग के बीच राज्य सरकार अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS का विकल्प देने पर गंभीरता से सोच विचार कर रही है. दिसंबर के अंत तक आने वाली रिपोर्ट पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की नजर रहेगी. हालांकि कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ ही दिए जाने की मांग की है.

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