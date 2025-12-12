जीतू पटवारी ने मोहन यादव समेत मंत्रियों को दी चुनौती, उमंग सिंघार ने मांगा 22 सालों का हिसाब
मोहन सरकार के 2 साल होने पर जीतू पटवारी ने दी चुनौती, बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल अपनी संपत्ति का ब्यौरा करें सार्वजनिक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 8:44 PM IST
भोपाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चुनौती दी. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री यादव समेत उनकी पूरे मंत्रिमंडल को आगामी विधानसभा के बजट सत्र में अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें. अगर ईमानदार सरकार है तो साथ दें. कांग्रेस उनकी ईमानदारी का ढिंढोरा पूरे प्रदेश में पीटेगी.
'मोहन सरकार सार्वजनिक करें अपनी संपत्ति'
मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पीसीसी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता हुई. इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "बजट सत्र आ रहा है. इसमें मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अपनी समेत अपने परिवारजनों की संपत्ति भी सार्वजनिक करें. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अक्सर ये दावा करते थे, फिर ये परंपरा विधानसभा में क्यों खत्म हो गई." जीतू पटवारी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है कि सरकार अगर ईमानदार है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "हम पर छोड़िए विपक्ष उनकी ईमानदारी का डंका पूरे प्रदेश में बजाएगा."
'सरकार ने लाड़ली बहनों से किया छल'
जीतू पटवारी ने कहा, "जिन लाड़ली बहनों से वादा किया गया था कि उन्हें 3000 रुपए मासिक किश्त दी जाएगी. 2 साल बाद भी उन बहनों से छल किया जा रहा है. जबकि सरकार 2 साल में कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है." उन्होंने कहा कि "लगातार ये खबरें आती है कि सरकार कर्ज ले रही है. अब फिर से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है." पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल के विभागों की समीक्षा को लेकर पटवारी ने कहा, "स्वास्थ्य विभाग जैसे महकमे की मुख्यमंत्री ने आधे घंटे में समीक्षा कर ली."
कांग्रेस का आरोप 2 साल में इतने दागी मंत्री
जीतू पटवारी ने कहा कि "मोहन सरकार के 2 साल में दागी मंत्रियों की कतार बन गई है. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ मंत्री विश्वास सारंग के भी ड्रग माफिया से संबंध. इनके बाद मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई और भाई के पास से गांजा जब्त होता है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है."
कांग्रेस के मोहन सरकार से सवाल
- 22 साल में मध्य प्रदेश में जितने घोटाले हुए उनकी जांच की अनुमति लोकायुक्त को क्यों नहीं मिली?
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग में आपातकाल की स्थिति क्यों बनी हुई है?
- शासन में पारदर्शिता की कमी क्यों हैं?
- भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई कब करेगी सरकार?
'निवेश प्रस्ताव का 10 प्रतिशत जमीन पर आया'
जीतू पटवारी ने कहा कि "10 साल में 30.13 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, लेकिन जमीन पर सिर्फ 10% निवेश हुआ. मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे ऊपर है. 11 दिन में 33 करोड़ खर्च किए पर निवेश और रोजगार अब तक नहीं आया."
- सीएम मोहन यादव का ऐलान, मध्यप्रदेश बना नक्सल फ्री स्टेट, दो साल में बड़े बड़े काम के दावे
- 'दूसरे राज्यों की संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश सरकार', जीतू पटवारी का बड़ा आरोप
'बीजेपी राज के बाद भी बीमारू मध्य प्रदेश'
विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "भाजपा 22 साल से सत्ता में है, लेकिन मध्य प्रदेश की गिनती आज भी बीमारू राज्य के तौर पर होती है. अगर 22 साल बाद भी स्वास्थ्य से लेकर कुपोषण बेरोजगारी की तस्वीर नहीं बदल पाई तो ये तो पूरे शासन मॉडल का दोष है."