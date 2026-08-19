केन-बेतवा लिंक परियोजना पर सरकार की सफाई, विशेष पैकेज में बांटे सैंकड़ो करोड़
कांग्रेस लगातार उठा रही केन-बेतवा पुर्नवास पर सवाल, सराकर ने स्पष्ट की स्थिति, 320 करोड़ पहले ही बांटे जा चुके. बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 12:39 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा न दिए जाने को लेकर लगातार उठ रहे थे. वहीं, अब इन सवालों को लेकर सरकार ने सफाई पेश की है. सरकार ने मुआवजे को लेकर कहा है कि परियोजना के अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास का लाभ दिया जा चुका है और सिर्फ कुछ मामलों में ही कागजी प्रक्रिया बाकी हैं. पात्र परिवारों को ग्रामीण प्लॉट के लिए 7 लाख और शहरी प्लॉट के लिए 6.50 लाख की राशि दी जा रही है, जबकि प्लॉट का विकल्प न चुनने वालों को एकमुश्त सहायता के रूप में 12.50 लाख दिए जा रहे हैं.
कांग्रेस लगातार उठा रही केन-बेतवा पुर्नवास पर सवाल
केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित परिवारों को मुआवजा न दिए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है. विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित होने वाले कई अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है. जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बहुत कम है. नेता प्रतिपक्ष ने यह मुद्दा पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी उठाया था. इससे पहले ऐसी खबरें भी सामने आईं कि बिना किसी मुआवजे के ही जनजातीय परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है. इसके विरोध में चिता आंदोलन, फांसी प्रदर्शन और जल सत्याग्रह जैसे प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.
सरकार की सफाई, दिया जा रहा पर्याप्त मुआवजा
उधर सरकार ने जवाब दिया कि 13 सितंबर 2023 को स्वीकृत विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार मध्य प्रदेश में मुआवजा की प्रक्रिया की जा रही है. इसमें 12.50 लाख प्रति हेक्टेयर या अधिनियम 2013 के अनुसार जो भी अधिक होता है, उसके हिसाब से राशि दी जा रही है. पात्र परिवारों को ग्रामीण प्लॉट के लिए 7 लाख और शहरी प्लॉट के लिए 6.50 लाख की राशि दी जा रही है.
अबतक प्रभावितों को इतने करोड़ बांटे गए
जानकारी के मुताबिक प्लॉट का विकल्प न चुनने वालों को एकमुश्त सहायता के रूप में 12.50 लाख मिल रहे हैं. वहीं, जुलाई 2026 तक 10 हजार 913 प्रभावित लोगों के लिए 360 करोड़ का मुआवजा तय किया गया है. इसमें 320.45 करोड़ की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है. आवास क्षेत्रों के लिए 149.63 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसमें करीबन 94 करोड़ की राशि बांटी जा चुकी है.
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सरकार द्वारा आगे बताया गया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगा. इससे 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकेगा. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 44 हजार 604 करोड़ रुपए है.