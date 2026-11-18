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मोहन यादव सरकार ने बदली टू चाइल्ड पॉलिसी, 25 साल बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत

मोहन यादव सरकार ने बदली टू चाइल्ड पॉलिसी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 2 बच्चों से अधिक बच्चों के माता-पिता भी शासकीय भर्ती में पात्र हो सकेंगे. राज्य सरकार ने 2 बच्चों की पाबंदी वाले नियम को खत्म कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. अब सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों के अभ्यर्थी पात्र होंगे. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि हमने तो उस समय ही कहा था कि इससे खराब निर्णय कोई और नहीं है.

सरकार ने बदला 25 साल पुराना नियम मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिग्विजय सिंह सरकार ने 26 जनवरी 2001 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी. इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रावधान किया था कि शासकीय सेवक के 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा. इसमें प्रावधान किया गया था कि यदि 26 जनवरी 2001 के बाद यदि तीसरी संतान हुई तो उसे शासकीय सेवा से अपात्र माना जाएगा.

कांग्रेस बोली पहले ही लिया था गलत निर्णय (ETV Bharat) इस नियम के चलते प्रदेश में कई कर्मचारी और अधिकारियों को बर्खास्ती तक की कार्रवाई झेलनी पड़ी. साल 2017 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार को बर्खास्त तक कर दिया गया था. इसके अलावा सरकारी नौकरी के बाद तीसरी संतान होने के मामलों में कई अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें हुई. कई कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी तीसरे संतान की जानकारी छुपाकर रखी और सरकारी रिकॉर्ड तक में उनकी जानकारी नहीं दी गई. इस आदेश से किसे मिलेगी राहत