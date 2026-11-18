मोहन यादव सरकार ने बदली टू चाइल्ड पॉलिसी, 25 साल बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों की पाबंदी वाले नियम को किया खत्म. सरकार ने बदला 25 साल पुराना नियम. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:04 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 2 बच्चों से अधिक बच्चों के माता-पिता भी शासकीय भर्ती में पात्र हो सकेंगे. राज्य सरकार ने 2 बच्चों की पाबंदी वाले नियम को खत्म कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. अब सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों के अभ्यर्थी पात्र होंगे. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि हमने तो उस समय ही कहा था कि इससे खराब निर्णय कोई और नहीं है.
सरकार ने बदला 25 साल पुराना नियम
मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिग्विजय सिंह सरकार ने 26 जनवरी 2001 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी. इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रावधान किया था कि शासकीय सेवक के 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा. इसमें प्रावधान किया गया था कि यदि 26 जनवरी 2001 के बाद यदि तीसरी संतान हुई तो उसे शासकीय सेवा से अपात्र माना जाएगा.
इस नियम के चलते प्रदेश में कई कर्मचारी और अधिकारियों को बर्खास्ती तक की कार्रवाई झेलनी पड़ी. साल 2017 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार को बर्खास्त तक कर दिया गया था. इसके अलावा सरकारी नौकरी के बाद तीसरी संतान होने के मामलों में कई अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें हुई. कई कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी तीसरे संतान की जानकारी छुपाकर रखी और सरकारी रिकॉर्ड तक में उनकी जानकारी नहीं दी गई.
इस आदेश से किसे मिलेगी राहत
राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को फौरी राहत मिलेगी, जिनकी 3 बच्चों के मामलों में शिकायतें हुईं थी और इस मामले में उनकी जांच चल रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ऐसे मामलों में पहले ही कार्रवाई रोकने के आदेश दे चुके हैं. अब इस निर्णय के बाद ऐसे तमाम कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.
पूर्व में जिन अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. उधर सरकार के इस फैसले से सरकारी नौकरी की राह देख रहे ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं. ऐसे अभ्यर्थी भर्तियों में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा 2 बच्चों के मामलों में पदोन्नति से हाथ धो बैठे कर्मचारियों के भी प्रमोशन का रास्ता खुल सकेगा.
कांग्रेस बोली पहले ही लिया था गलत निर्णय
इस मामले में कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, "यह हमने उस समय भी कहा है इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय कोई और हो ही नहीं सकता है. देश में फर्टिलिटी रेट रिप्लेशमेंट स्तर से नीचे चला गया है. देश में रिप्लेशमेंट का स्तर 2.1 है. देश की जनसंख्या घटना शुरू हो गई है. सरकार इसके पीछे तर्क सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दे रहे हैं, जबकि इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है. यह फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे है तो भविष्य का भारत बूढ़ा भारत होगा."