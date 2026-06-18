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मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल सिलबेस में शामिल होगी महाराणा प्रताप की जीवनी

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर बड़ा फैसला लिया है. क्षत्रियकुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जीवनी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि वीर महाराणा प्रताप की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भोपाल में बन रहे महाराणा प्रताप लोक के जल्द लोकार्पण की भी घोषणा की.

17 जून को महाराणा प्रताप जयंती पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजधानी के महाराणा प्रताप नगर (एमपी नगर) में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, '' महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि साहस, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक हैं. उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और अपने आत्मसम्मान को न कभी खोया और ना कभी किसी प्रकार का समझौता किया. हम मध्य प्रदेश के बच्चों को उनके प्रेरक किस्से पढ़ाएंगे.''

महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित करने वाला पहला राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों की विरासत को दुनिया के सामने लाने की प्रतिबद्धता दोहराई है.'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड द्वारा क्षत्रिय (राजपूत) समाज के उत्थान और उनकी विरासत को संरक्षित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही भोपाल में बन रहे 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक' का लोकार्पण भी किया जाएगा.

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महाराण प्रताप को समाज का हर वर्ग पूजता है : सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा, '' दुश्मनों के सामने महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके. उन्होंने मातृभूमि के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया. यही कारण है कि समाज का हर वर्ग उन्हें आदर्श मानता है और पूजता है.'' सीएम ने महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संबंध गजब के समर्पण, निष्ठा और साहस की ऐसी गाथा है, जो आज की हमारी पीढ़ियों को जरूर पढ़ना चाहिए, इससे उन्हें प्रेरणा मिलती रहेगी.''