मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल सिलबेस में शामिल होगी महाराणा प्रताप की जीवनी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- साहस, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ेंगे स्कूली बच्चे, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक का लोकार्पण जल्द.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:29 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर बड़ा फैसला लिया है. क्षत्रियकुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जीवनी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि वीर महाराणा प्रताप की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भोपाल में बन रहे महाराणा प्रताप लोक के जल्द लोकार्पण की भी घोषणा की.
एमपी के बच्चे पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के प्रेरक किस्से : सीएम
17 जून को महाराणा प्रताप जयंती पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजधानी के महाराणा प्रताप नगर (एमपी नगर) में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, '' महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि साहस, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक हैं. उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और अपने आत्मसम्मान को न कभी खोया और ना कभी किसी प्रकार का समझौता किया. हम मध्य प्रदेश के बच्चों को उनके प्रेरक किस्से पढ़ाएंगे.''
वीर महाराणा प्रताप जी की जीवनी को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 17, 2026
इससे बच्चे उनके प्रेरणादायी जीवन और वीरता से परिचित होंगे। pic.twitter.com/MQTtcUo5oc
महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों की विरासत को दुनिया के सामने लाने की प्रतिबद्धता दोहराई है.'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड द्वारा क्षत्रिय (राजपूत) समाज के उत्थान और उनकी विरासत को संरक्षित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही भोपाल में बन रहे 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक' का लोकार्पण भी किया जाएगा.
भोपाल में बन रहा महाराणा प्रताप लोक...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 17, 2026
आज एमपी नगर, भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय 'महाराणा प्रताप जयंती समारोह' में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं।
हमने राज्य में युवाओं को पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने के लिए पार्थ योजना लागू की है। युवाओं को… pic.twitter.com/xTmTkpzttV
यह भी पढ़ें-
- रेलवन ऐप से रिजर्वेशन पर आज से 3 प्रतिशत की छूट खत्म, देना होगा फुल किराया
- रातापानी टाइगर रिजर्व का त्रिशूलधारी बाघ, इकलौते टाइगर के दोनों गालों पर काला त्रिशूल निशान
महाराण प्रताप को समाज का हर वर्ग पूजता है : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा, '' दुश्मनों के सामने महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके. उन्होंने मातृभूमि के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया. यही कारण है कि समाज का हर वर्ग उन्हें आदर्श मानता है और पूजता है.'' सीएम ने महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संबंध गजब के समर्पण, निष्ठा और साहस की ऐसी गाथा है, जो आज की हमारी पीढ़ियों को जरूर पढ़ना चाहिए, इससे उन्हें प्रेरणा मिलती रहेगी.''