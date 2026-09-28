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RBI से उधारी! 1 महीने में तीसरी बार कर्ज लेगी मोहन सरकार, जानिए कहां खर्च होंगे 1500 करोड़

मोहन यादव सरकार लेगी 1500 करोड़ का कर्ज ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के पहले एक बार फिर 1500 करोड़ का बजट लेने जा रही है. यह कर्ज सरकार विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है. ओपन मार्केट से लिए जा रहा यह कर्ज राज्य सरकार दो हिस्सो में ले रही है, इसे आगामी 18 और 30 सालों में चुकाया जाएगा. इस कर्ज के साथ मध्य प्रदेश पर कर्ज को बोझ बढ़कर 5 लाख 42 हजार 614 करोड़ हो जाएगा. इसके पहले राज्य सरकार ने 16 सितंबर को भी 2500 करोड़ का कर्ज लिया था.