किराया देते-देते बन जाएंगे मकान मालिक, मोहन सरकार ला रही 'रेंट टू ओन' पॉलिसी, EMI पर मिलेगा घर
मोहन सरकार की नई योजना, किराए से रहने वालों के पास उसी मकान के मालिक बनने का मौका, इंदौर में लॉन्च पॉलिसी. रिपोर्ट- बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:50 PM IST
भोपाल: अब किराए से रहो, उसका किराया चुकाते-चुकाते उस घर को खरीद भी हो. राज्य सरकार लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है. इस नई पॉलिसी को राज्य सरकार इंदौर में 28 अक्टूबर को होने जा रही अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में लॉच करने जा रही है. इस नई पॉलिसी में कई नए प्रावधानों के साथ मध्य प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले नए मकानों को किराए पर देने और बाद में उसे खरीदने का प्रावधान कर रही है, ताकि आम व्यक्ति भी शहर के अंदर अपना घर खरीद सके.
किराए से रहते हुए बनो मकान के मालिक
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश अर्बर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2026 तैयार की है. इस पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने एक नई योजना 'रेंट टू ओन' योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना में अफोर्डेबल योजना के मकान को किराए पर दिया जा सकेगा और यदि कोई चाहेगा कि जिस मकान में वह किराए पर रहता है, उसका वह मालिक बन जाए तो आसान किश्तों में उसके नाम किए जाने का विकल्प दिया जाएगा. हाालांकि इस योजना से जुडी शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 28 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कान्क्लेब 2.0 में इसे जारी किया जाएगा.
नई पॉलिसी में किए गए जा रहे महत्वपूर्ण प्रावधान
नई पालिसी में अफॉर्डेबल हाउसिंग के मकानों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत भी दी जाएगी. इसमें 645 वर्गफीट के मकानों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 1 फीसदी से कम करने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा निजी टाउनशिप में अफॉर्डेबल हाउसिंग में 15 फीसदी भूमि पर मकान बनाना अनिवार्य किया जा रहा है. इसके अलावा शहरों को तीन भागों में बांटा जाएगा. इसमें शहर का भीतरी इलाका, जहां एफएआर को कम किया जाएगा. इसी तरह शहर के बीच के हिस्से और बाहरी हिस्से में भी एफएआर की सीमा अलग-अलग की जाएगी.
ताकि शहरों के अंदरूनी और बीच के हिस्सों में पार्किंग आदि के लिए जगह निकाली जा सके. उधर राज्य सरकार अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकारी जमीन मुफ्त में दे सकती है. इसके अलावा इस तरह की स्कीम सरकारी जमीन पर निजी डेवलपर्स से और निजी जमीन पर सरकार द्वारा निर्माण के प्रावधान को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि शहर के बीच मौजूदा निजी भूमि पर भी इस तरह के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकें.
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क्यों लाई जा रही नई पॉलिसी
राज्य सरकार अगले 10 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बडे शहरों के लिए यह नई पॉलिसी लेकर आ रही है. दरअसल, बडे शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले और फिर यहां बसने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अनुमान के मुताबिक प्रदेश के शहरों में अगले दस सालों में 20.82 नए मकानों की जरूरत पड़ेगी. इसमें 80 फीसदी से ज्यादा मकान निम्न आयवर के परिवारों के लिए होंगे.