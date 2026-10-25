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किराया देते-देते बन जाएंगे मकान मालिक, मोहन सरकार ला रही 'रेंट टू ओन' पॉलिसी, EMI पर मिलेगा घर

किराया देते-देते बन जाएंगे मकान के मालिक ( Getty image )

भोपाल: अब किराए से रहो, उसका किराया चुकाते-चुकाते उस घर को खरीद भी हो. राज्य सरकार लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है. इस नई पॉलिसी को राज्य सरकार इंदौर में 28 अक्टूबर को होने जा रही अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में लॉच करने जा रही है. इस नई पॉलिसी में कई नए प्रावधानों के साथ मध्य प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले नए मकानों को किराए पर देने और बाद में उसे खरीदने का प्रावधान कर रही है, ताकि आम व्यक्ति भी शहर के अंदर अपना घर खरीद सके.

किराए से रहते हुए बनो मकान के मालिक