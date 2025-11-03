मोहन यादव का खजाना खोलने का ऐलान, गदगद सीएम देंगे क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए
विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, छतरपुर की क्रांति गौड़ को देंगे 1 करोड़.
Published : November 3, 2025 at 1:41 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 2:38 PM IST
भोपाल: आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है. टीम की जीत में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ की भी अहम भूमिका रही है. क्रांति गौड़ के खेल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी गदगद हैं. विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है.
मोहन यादव ने 1 करोड़ देने का किया ऐलान
राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की शानदार जीत पर खुशी जताई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि "भारत की बेटियों ने असंभव से लगने वाले मैच को संभव कर दिखाया और विश्व कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. महिला क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश की बेटी ने भी अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाया है. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं.
'बेटियों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना आनंद का अनुभव'
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला खिलाड़ियों ने क्रिकेट के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है. यह खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखता है. बेटियों के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखना आनंद का अनुभव कराता है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की होती जा रही है. भारतीय हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं. अलग-अलग खेलों में भी हमारे खिलाड़ी पदक लेकर आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को हराकर भारत ने जबरदस्त पलटी मारी. हमारी प्रतिभाशाली बेटियों ने कमाल कर दिखाया.
बेटियों ने लहराया भारत का परचम...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 2, 2025
आईसीसी महिला विश्व कप-2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली @BCCIWomen की खिलाड़ियों को बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन।
यह विजय 'नए भारत' की नारी शक्ति की नई उड़ान है।
जय हो 🇮🇳#CWC25 #INDWvsSAW #TeamIndia #INDvSA #Final… pic.twitter.com/3IFBcPQHeX
सेमीफाइनल ऑफ फाइनल में दिखाए कमाल
वन डे विश्व कप मुकाबला के दौरान क्रांति ने कई मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पूरे मैच को पलट दिया. पहले पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति ने 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे. वहीं विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में क्रांति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. फाइनल मैच में भी क्रांति ने एक विकेट चटकाया.
हमारी बेटियाँ Champion हैं 🇮🇳— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 2, 2025
बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी।#WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊँची है।
साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! 🏆
देशवासियों को बधाई। बेटियों को… pic.twitter.com/onGJx8aiYO
शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्टर कर लिखा हमारी बेटियां चैंपियन हैं. बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी. यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है. साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है.
छतरपुर के छोटे से गांव की है क्रांति
क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर के घुवारा गांव की रहने वाली हैं. वे एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं. उनके पिता पुलिस में सिपाही हैं और मां नीलम गौड़ हाउसवाइफ हैं. वर्ल्ड कप में क्रांति गौड़ के शानदार प्रदर्शन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. विश्व कप फाइनल के मैच में भारत की जीत पर छतरपुर में दूसरी दीपावली मनाई गई, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की.