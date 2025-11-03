ETV Bharat / state

मोहन यादव का खजाना खोलने का ऐलान, गदगद सीएम देंगे क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए

भोपाल: आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है. टीम की जीत में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ की भी अहम भूमिका रही है. क्रांति गौड़ के खेल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी गदगद हैं. विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है.

राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की शानदार जीत पर खुशी जताई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि "भारत की बेटियों ने असंभव से लगने वाले मैच को संभव कर दिखाया और विश्व कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. महिला क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश की बेटी ने भी अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाया है. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं.

'बेटियों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना आनंद का अनुभव'

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला खिलाड़ियों ने क्रिकेट के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है. यह खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखता है. बेटियों के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखना आनंद का अनुभव कराता है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की होती जा रही है. भारतीय हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं. अलग-अलग खेलों में भी हमारे खिलाड़ी पदक लेकर आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को हराकर भारत ने जबरदस्त पलटी मारी. हमारी प्रतिभाशाली बेटियों ने कमाल कर दिखाया.