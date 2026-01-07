मोहन यादव ने फिक्स की ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग, बोले-सभी समय पर पहुंचे कार्यालय
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शासकीय कामकाज में अनुशासन कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम, अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य करने का किया आह्वान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 10:37 PM IST
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कामकाज में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने वर्ष 2026 को विकास और किसान कल्याण के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य करने का आह्वान किया. सीएम ने मंत्रालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य सरकार के बीते 2 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं. प्रदेश की प्रगति और विकास को केंद्र सरकार ने भी सराहा है.
शासकीय कार्यालयों में समय पालन पर सख्ती
उन्होंने कहा कि यह सफलता सभी विभागों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है. आगे भी विकास को गति देने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक समय पर पहुंचे. कोविड काल से प्रदेश में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है. इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कार्यालय समय का कड़ाई से पालन जरूरी है. प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से कार्य आरंभ सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का उपयोग किया जाए, जिससे अनुशासन और कार्य निष्पादन दोनों में सुधार हो.
वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष होगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा. उनका लक्ष्य 'समृद्ध किसान–समृद्ध प्रदेश' का है. इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 15 से अधिक विभागों को संयुक्त रूप से कार्य करना होगा.
केंद्र सरकार से समन्वय का मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास और जनकल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है. सभी विभाग प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों से सतत संपर्क बनाए रखें. साथ ही आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना और तीन वर्षों के बजट अनुमान तैयार कर सड़क, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाओं और सार्वजनिक भवन निर्माण की समेकित योजनाएं बनाई जाएं.
- मोहन यादव ने किया लोकार्पण, ताले में कैद सांदीपनि स्कूल, टीन शेड में पढ़ रहे बच्चे
- दुनिया में युद्ध जैसे हालातों के बीच भोपाल देगा शांति का संदेश, इंडोनेशिया से जापान तक के कलाकारों का जमावड़ा
एमपी में चलेगा संकल्प से समाधान अभियान
मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक 'संकल्प से समाधान अभियान-वन' चलाया जाएगा. यह अभियान 106 हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा. चरणबद्ध तरीके से घर-घर आवेदन, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिविर लगाकर सभी आवेदनों और शिकायतों का समय सीमा में निराकरण किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग, कृषि, आईटी, उद्योग, नवकरणीय ऊर्जा और पुलिस विभाग की उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने नक्सल समस्या के निराकरण में पुलिस की भूमिका की प्रशंसा की और सामाजिक सुधारों, प्राकृतिक खेती तथा नवाचारों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए.