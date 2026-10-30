मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA वृद्धि से कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें पूरा कैलकुलेशन

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA वृद्धि से कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें पूरा कैलकुलेशन
मोहन यादव ने कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2 परसेंट बढ़ाकर फेस्टिवल गिफ्ट दिया. 9 माह का एरियर भी मिलेगा. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:00 PM IST
भोपाल : मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों को दीपावली का तोहफा दिया है. केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है. महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा. पेंशनर्स के महंगाई राहत में भी 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है.
नवंबर की सैलरी बढ़कर आएगी
बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर माह की सैलरी में जुड़कर आएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह के मुताबिक "राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में आंशिक राहत दी है. कर्मचारी अभी केन्द्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ते के मामले में 3 फीसदी पीछे हैं. राज्य सरकार को 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए था."
राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी। सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों में सदैव साथ खड़ी है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 30, 2026
किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से लंबित था. अब 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से कर्मचारियों-अधिकारियों की 310 रुपए से 2820 रुपए तक सैलरी बढ़कर आएगी. इसे इस तरह समझा जा सकता है.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : 310 से 360 रुपए बढ़कर आएंगे
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी : 390 रुपए से लेकर 982 रुपए तक
- द्वितीय श्रेणी अधिकारी : 1122 रुपए से लेकर 1274 रुपए तक
- प्रथम श्रेणी अधिकारी : 1598 रुपए से लेकर 2820 रुपए तक
3 किस्तों में मिलेगा 9 माह का एरियर
राज्य सरकार ने 2 फीसदी महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से लागू किया है. इस तरह पिछले 9 माह का एरियर का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. यह महंगाई भत्ता 3 समान किश्तों में मिलेगा. इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी होने जा रहा है. 9 माह के एरियर के रूप में कर्मचारी अधिकारियों को 3100 रुपए से लेकर 28200 रुपए तक की एरियर की राशि मिलेगाी.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 3 किस्तों में 3100 से लेकर 3600 रुपए तक की राशि मिलेगी
- तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 3900 रुपए से लेकर 9820 रुपए तक का भुगतान किया जा जाएगा
- द्वितीय श्रेणी अधिकारियो को 11220 से 11466 रुपए का एरियर का भुगतान किया जाएगा
- प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 15980 से 28200 रुपए का एरियर का भुगतान किया जाएगा
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पेंशनर्स को भी मिलेगा महंगाई राहत का लाभ
राज्य सरकार द्वारा 2 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाए जाने से राज्य सरकार पर 450 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा है "राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढोत्तरी करने जा रही है. यह जनवरी से देय होगा. जनवरी से सितंबर नौ माह के एरियर का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा. अक्टूबर माह के वेतन यानी नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2 फीसदी की बढोत्तरी की जाएगी. सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों के साथ हमेशा खड़ी है."