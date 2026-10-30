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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA वृद्धि से कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें पूरा कैलकुलेशन

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट ( Etv Bharat )

भोपाल : मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों को दीपावली का तोहफा दिया है. केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है. महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा. पेंशनर्स के महंगाई राहत में भी 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है.

नवंबर की सैलरी बढ़कर आएगी